La Banda se abriga con un clima cubierto: temperaturas suaves para hoy Jueves 1 de octubre de 2026

Hoy, La Banda presenta un clima cubierto con temperaturas agradables y un leve viento del este. Los bandeños deben prepararse para días similares en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, la jornada de hoy se caracteriza por un clima cubierto, con temperaturas que rondan los 18.7 °C y una sensación térmica de 16.5 °C. Los bandeños disfrutarán de un día fresco, ideal para actividades al aire libre con abrigo.

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La humedad en la región se encuentra en un 66%, lo que provoca una ligera sensación de frescura. El viento sopla desde el este-sureste a una velocidad de 14.4 km/h, contribuyendo a la atmósfera templada del día.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el jueves 2 de octubre se mantendrá un clima cubierto, con mínimas de 15.2 °C y máximas que alcanzarán los 28.1 °C. Los bandeños podrán sentir un leve aumento en la temperatura, pero sin llegar a extremos.

El viernes 3 de octubre, el clima cambiará a soleado, lo que permitirá disfrutar de temperaturas más altas, con mínimas de 19.3 °C y máximas que podrían llegar hasta los 33.6 °C. Este contraste permitirá que los bandeños se duchen de sol tras varios días de cielo nublado.

En resumen, hoy, La Banda presenta un clima cubierto con una temperatura mínima de 15.8 °C y máxima de 23 °C. Los bandeños deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el cambio a un clima más cálido se prevé para el fin de semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.