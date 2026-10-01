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Termas de Río Hondo se enfrenta a días inestables: pronóstico incierto para hoy Jueves 1 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan un panorama variado para los próximos días. Hoy, los termenses deberán prepararse para lluvias irregulares y temperaturas frescas.

Hoy 08:01

En el día de hoy, Termas de Río Hondo se encuentra bajo un cielo cubierto con una temperatura actual de 18.2 °C. La sensación térmica es ligeramente superior, alcanzando los 18.3 °C, mientras que la humedad se sitúa en un 79%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para los termenses.

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Para el día de hoy, se prevé lluvia irregular en las cercanías, con una temperatura mínima de 12.3 °C y una máxima de 20.8 °C. Los termenses deben estar atentos a los cambios en el clima, ya que las precipitaciones podrían afectar las actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, viernes 2 de octubre, indica que el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 13.2 °C como mínima y 26.5 °C como máxima. Este cambio de temperatura podría brindar un respiro a los termenses que buscan un clima más cálido.

El sábado 3 de octubre, se anticipa un día soleado, lo que podría ser un aliciente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre. Las temperaturas mínimas se esperan en 17.5 °C y máximas de 28.9 °C, lo que sugiere un clima más agradable para los termenses.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es de cielo cubierto y temperaturas que rondan los 18.2 °C. Para hoy, se estima lluvia irregular con mínimas de 12.3 °C y máximas de 20.8 °C. El pronóstico para los próximos días muestra un cielo cubierto y luego soleado, con temperaturas que oscilarán entre 13.2 °C y 28.9 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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