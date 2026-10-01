Se dictó el Eje 1 del seminario "Del Paper a la Pantalla": herramientas para la comunicación y divulgación de la ciencia

La propuesta interdisciplinaria se desarrolla en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE y reúne a estudiantes, docentes e investigadores en torno a la comunicación y divulgación de la ciencia.

Hoy 07:38

En el marco del 10° Aniversario de la Licenciatura en Periodismo, inició el trayecto de formación interdisciplinario impulsado desde el Laboratorio Audiovisual y en conjunto por las cátedras de Periodismo Científico y Periodismo Televisivo de la Licenciatura.

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Con la presencia de estudiantes, docentes e investigadore/as de las ciencias sociales y humanas, culminó el dictado de esta primera etapa, el Eje 1 del Seminario-Taller Interdisciplinario "Del Paper a la Pantalla: Narrativas audiovisuales para la investigación social", en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE).

Este seminario-taller se dicta de manera conjunta e intercátedras por la Lic. Lorena Jozami, docente de la cátedra de Periodismo Televisivo, y la Mg. Nelva Coria, docente de la cátedra de Periodismo Científico, quien dictó este primer módulo, donde se abordaron los fundamentos de la comunicación pública de la ciencia, la desarticulación del lenguaje académico tradicional y los criterios clave para identificar el valor narrativo en los procesos de investigación social.

La propuesta, declarada de Interés Académico (Res. CD FHCSyS N° 218/2026), se enmarca en los festejos por el 10° Aniversario de la Licenciatura en Periodismo y opera bajo la base técnica y de experimentación del Laboratorio Audiovisual de la carrera (Res. CD FHCSyS Nº21/2024).

Durante la jornada, lxs participantes trabajaron en la deconstrucción de artículos científicos (papers), diagnósticos territoriales e informes de campo, sentando las bases teóricas necesarias para la posterior etapa de transposición hacia formatos y lenguajes audiovisuales.