Crítica de "Sunny Dancer"

Bella Ramsey interpreta a una joven que, después de superar un cáncer, debe acudir a un campamento para pacientes con esa enfermedad en el film escrito y dirigido por George Jaques.

Hoy 07:15

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Es lógico pensar que, para encontrar los mejores títulos de un subgénero, nos tropezaremos con algunas piedras en el camino. En lo que se refiere a los 'coming-of-age', resulta sencillo disfrutar hasta con las propuestas más insulsas y, aun así, pueden aparecer títulos que te hagan replantear si la cinefagia merece la pena.

La propuesta de 'Sunny Dancer', la historia de una joven que debe acudir a un campamento para pacientes con cáncer, podría leerse como una refrescante forma de abordar la enfermedad, ya sea desde el drama lacrimógeno, la comedia gamberra o cualquier punto de vista intermedio. Sin embargo, la indiferencia se apodera de un metraje que se agarra a tópicos buscando en ellos una guía tonal que nunca encuentra. Más cercana a la adaptación de un 'best seller' estrenada en plataformas –con cantante de éxito como gancho–, los protagonistas atraviesan escenas inconexas mientras son interrumpidos por Neil Patrick Harris, dispuesto a demostrar que no hay vida después de 'Cómo conocí a vuestra madre' (si es que aquello era vida).

Para coleccionistas de 'coming-of-age' que necesiten aumentar su lista.