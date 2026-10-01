La Corte, las Malvinas y las cocinas económicas

Hace unas horas, la Corte Suprema se pronunció contra la medida cautelar que impedía la aplicación de uno de los artículos del siempre vigente DNU70/2023, que permitía la extranjerización prácticamente ilimitada de tierras productivas.

Hoy 07:17

Por Marcial Amiel

Para Página 12

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Justamente, para esquivar esa medida, el ejecutivo traficó un artículo muy similar en la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La gran movilización popular, a pesar de la lluvia y la habitual represión, hizo que la ley saliera maltrecha del Senado y ni siquiera tenga fecha de tratamiento en Diputados.

Pero, más importante todavía, esa movilización fue consecuencia de la sábana pintada con aerosol con la leyenda “las islas Malvinas son argentinas”, que hoy se ve en remeras, buzos, termos, mates y vidrios de autos del mundo físico y el fotos de perfil y posteos del otro mundo, del que se alimenta el presidente.

De ahí nace el “giro malvinero” del presidente autoproclamado como “el más sionista del mundo”, pero que últimamente evita alardear sobre su anglofilia.

El nuevo Milei tiene, por supuesto, la potestad de desautorizar al viejo Milei, eliminando ese artículo, ahora vigente, a través de un nuevo decreto. Nadie espera que lo haga. Menos aún si se toma como referencia el contenido del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía”, más orientado a profundizar las políticas represivas que a la defensa territorial.

La decisión de la Corte parece más un favor a las terminales corporativas e internacionales del gobierno que al gobierno propiamente dicho. Sería, más bien, un caramelo de madera o un dardo envenenado, si algún periodista tuviera acceso a Milei y le preguntara, sencillamente, como se articulan extranjerización y defensa de la soberanía.

Un día antes fue el sexagésimo aniversario del “Operativo Condor”.

El 28 de septiembre de 1966 un grupo de militantes peronistas conducido por Armando Cabo secuestró y desvió un avión de Aerolíneas Argentinas y lo hizo aterrizar en las Malvinas, donde volvió a flamear una bandera celeste y blanca.

Los Cabo eran de Tres Arroyos, en el sur bonaerense, sobre la ruta 3. Armando, el padre de Dardo, era un inmigrante que se conchabó en la fábrica metalúrgica de Istilart.

Fue delegado primero, luego dirigente de la UOM y de la CGT. Su hijo fue testigo privilegiado de todas esas luchas y la decisión de jugársela en el “Operativo Cóndor” es indisociable de toda esa historia.

Istilart y Tres Arroyos fueron, durante décadas, casi sinónimos. De allí salen, desde hace casi ciento treinta años, las cocinas a leña más comunes en los campos, chacras y estancias de toda la Argentina rural.

Cuántos gauchos, puesteros, cosecheros y trabajadores golondrina masticaron sus penas, rumiaron sus injusticias, maltratos y abusos sufridos alrededor de una pava calentada en una Istilart.

Hechos que ocurrían en estancias de capitales británicos, tanto en las explotaciones ovinas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, como en las forestales del NEA, que hoy vuelven a gozar de libre albedrío.

Ni el prestigio ni la tradición se contabilizan en los balances. Y la competencia importada pone a Istilart en aprietos, como a toda la industria nacional, pero eso queda para otra contratapa.