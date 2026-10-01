Saoirse Ronan enfrenta un dilema moral en la comedia negra Bad Apples

La actriz protagoniza la nueva película de Jonatan Etzler, una comedia negra que aborda los límites de la educación, la responsabilidad de los adultos y las situaciones extremas que pueden atravesar los docentes.

Hoy 07:20

Saoirse Ronan vuelve a asumir un personaje complejo en Bad Apples, una película dirigida por el sueco Jonatan Etzler y escrita por Jess O'Kane, que combina comedia negra, suspenso y un particular dilema moral alrededor de la educación.

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La actriz interpreta a María, una profesora aparentemente ejemplar que comienza a verse desbordada por uno de sus alumnos, Danny, un joven cuyo comportamiento representa un desafío constante. Una disputa entre ambos termina con el adolescente desmayado y, luego de ser amenazada por él, María decide retenerlo en su propia casa.

A partir de esa situación, la película explora la frustración, la culpa y las decisiones impulsivas de una docente que se encuentra cada vez más acorralada. La historia plantea así una pregunta incómoda: hasta dónde puede llegar la empatía del espectador hacia alguien que toma una decisión claramente cuestionable.

Ronan, que acumula cuatro nominaciones al Oscar, tres como Mejor Actriz y una como Mejor Actriz de Reparto, destacó el conflicto moral que atraviesa la película y la imprevisibilidad de la historia.

Saoirse Ronan

La protagonista explicó que uno de los principales atractivos del proyecto fue precisamente la capacidad del guion para abordar un tema oscuro desde el humor. La actriz también consideró que María no es presentada como una persona malvada, sino como alguien que actúa bajo una enorme presión, consumida por la culpa y la vergüenza.

El personaje atraviesa una transformación que la aleja de la imagen de la profesora ideal y la lleva hacia un terreno mucho más oscuro. Para Ronan, la clave estuvo en reaccionar a cada situación a medida que le sucede al personaje, sin anticipar demasiado sus decisiones.

Bad Apples también pone en discusión cuestiones relacionadas con la educación, la maternidad y paternidad, la responsabilidad de los adultos y el entorno en el que crecen los chicos. La película plantea que los problemas de conducta de los niños no pueden analizarse de manera aislada y que las circunstancias familiares y sociales tienen un papel importante.

En ese sentido, Ronan sostuvo que los adultos tienen la responsabilidad de brindarles a los chicos seguridad y las herramientas necesarias para desarrollarse. También remarcó que los niños absorben permanentemente información de su entorno y que las influencias que reciben durante sus primeros años pueden tener un impacto significativo.

La actriz, que es madre desde hace un año, evitó presentarse como una autoridad en materia de crianza y señaló que cada experiencia familiar es diferente. En lugar de establecer reglas generales, consideró que el acompañamiento y la ausencia de juicios son fundamentales.

La película también permitió que Ronan reflexionara sobre el trabajo docente. Recordó que durante su etapa escolar fue una alumna destacada y que incluso tenía fama de ser una de las favoritas de sus profesores. Su experiencia educativa transcurrió en una escuela rural pequeña, donde convivían alumnos de distintos cursos en una misma aula.

Después de trabajar en Bad Apples, la actriz aseguró haber desarrollado un mayor respeto por los docentes, especialmente por quienes trabajan en escuelas públicas con pocos recursos y deben atender a estudiantes con necesidades y formas de aprendizaje diferentes.

Ronan también se refirió a su esposo, Jack Lowden, quien aparece entre los nombres vinculados a la próxima elección del actor que interpretará a James Bond. La actriz destacó sus capacidades tanto frente a una cámara como sobre un escenario y aseguró que considera que podría desempeñarse con éxito en diferentes ámbitos artísticos.

Con Bad Apples, Ronan suma otro personaje alejado de los roles convencionales y se introduce en una historia que utiliza el humor negro para abordar los límites de la autoridad, las dificultades de la educación y las consecuencias de las decisiones tomadas bajo presión.