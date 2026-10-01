El ex Boca que River tiene en carpeta si se va Santiago Beltrán

El Millonario busca blindar a su joven arquero ante el interés europeo, pero ya analiza alternativas.

Hoy 21:53

River comenzó a moverse pensando en el futuro de su arco. Mientras intenta renovar el contrato de Santiago Beltrán, uno de los jóvenes que mejor impresión viene causando en Europa, la dirigencia ya tiene en carpeta posibles reemplazantes ante una eventual salida.

Entre los nombres que aparecen se destaca Agustín Rossi, exarquero de Boca y actualmente figura de Flamengo, además del marroquí Yassine Bounou, quien en varias oportunidades manifestó públicamente su simpatía por el Millonario.

Beltrán, de 21 años, se consolidó rápidamente en el arco de River desde su debut oficial a fines de enero. Hasta el momento disputó 39 partidos y mantuvo la valla invicta en 15, rendimiento que también le abrió las puertas de la Selección Argentina.

Sus actuaciones despertaron el interés de distintos clubes europeos. Entre ellos aparece el Atlético de Madrid, que sigue su evolución mientras analiza opciones ante una posible salida de Jan Oblak.

River quiere renovar a Beltrán

Ante ese escenario, River busca extender el vínculo del arquero hasta diciembre de 2030. Su contrato actual finaliza en 2027 y la intención del club es mejorar tanto su salario como su cláusula de rescisión.

En Núñez consideran que recién analizarían seriamente una transferencia por una cifra de 15 millones de dólares o superior.

Sin embargo, ante la posibilidad de que llegue una oferta importante en el próximo mercado, la dirigencia ya empezó a trabajar sobre alternativas.

Rossi, una opción con pasado en Boca

Uno de los nombres que genera mayor impacto es el de Agustín Rossi.

El arquero de 31 años, con un extenso pasado en Boca, nunca descartó públicamente la posibilidad de defender el arco de River. Actualmente juega en Flamengo, donde se convirtió en una pieza importante.

Un factor que podría facilitar una eventual negociación es que su contrato vence a fines del próximo año, situación que eventualmente podría reducir el costo de una transferencia.

En River consideran que su experiencia y recorrido internacional lo convierten en un arquero con condiciones para competir en torneos de máxima exigencia.

Bounou, el otro nombre que seduce

La otra alternativa es Yassine Bounou, actualmente en Al-Hilal de Arabia Saudita.

El arquero marroquí, de 35 años, reconoció en más de una oportunidad que es hincha de River y que uno de sus deseos es jugar alguna vez en el club.

“Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir”, había expresado tiempo atrás.

Bounou tiene contrato hasta julio de 2028, por lo que cualquier avance dependerá también de las condiciones de una eventual negociación.

Mientras el equipo mantiene la cabeza puesta en el Torneo Clausura y en la clasificación a la Copa Libertadores, River ya comenzó a proyectar su arco para las próximas temporadas y el nombre de Rossi, por su pasado en Boca, aparece como uno de los más llamativos.