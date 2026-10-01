Jim Carrey causó sorpresa en Hollywood al casarce en secreto con Min Ah: su novia 31 años menor que él

La estrella de La Máscara lleva al menos cuatro años de novio con la joven de Corea del Sur, a la que le lleva más de tres décadas: él tiene 64 y ella 33.

Hoy 22:20

La revista People reveló que el actor Jim Carrey se casó con su novia Min Ah, de acuerdo a lo que confirmó su representante.

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La estrella de La Máscara lleva al menos cuatro años de novio con la joven de Corea del Sur, a la que le lleva más de tres décadas: él tiene 64 y ella 33.

La boda en secreto de Carrey se hizo siete meses después de que la pareja fuera captada en la alfombra roja de los premios César, en Francia. Esa fue la primera vez que se los vio en un evento público.

En aquella entrega de premios, celebrada a principios de 2026, Carrey se refirió a Min Ah como su “compañera” en un discurso que pronunció íntegramente en francés.

“Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah. Te amo”, lanzó, en aquel momento.

Cómo es la relación entre Jim Carrey y su actual esposa

Jim Carrey y Min Ah llevan juntos varios años. El medio Just Jared fue el primero en publicar fotos de la pareja, luego de que los dos salieran de un espectáculo que presentó el productor Judd Apatow en Largo, Los Ángeles, en febrero de 2022.

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El protagonista de Ace Ventura es conocido por ser discreto con su vida personal. Durante una entrevista en abril de 2022 con Access Hollywood por la segunda parte de Sonic, Carrey anticipó que iba a dejar la actuación para disfrutar de una vida tranquila.

Cuando el presentador le preguntó si hablaba en serio, Carrey no tuvo dudas. “Hablo bastante en serio. Si los ángeles me traen algún tipo de mensaje escrito con tinta dorada que me indique que es muy importante que la gente lo vea, tal vez continúe. Pero ahora me estoy tomando un descanso”, remarcó.

El comediante aseguró que apreciaba su vida alejada de los focos, donde puede crear arte y pasar tiempo con su familia. Además de actor, Carrey pinta cuadros.

“Me gusta mucho mi vida tranquila, me encanta pintar sobre lienzo y mi vida espiritual. Siento que —y esto es algo que probablemente nunca le escucharás decir a otra celebridad mientras exista el tiempo— tengo suficiente”, enfatizó.

Es el tercer matrimonio de Carrey. El protagonista de The Truman Show estuvo casado anteriormente con su compañera de reparto en Tonto y retonto, Lauren Holly, desde 1996 hasta 1997; y con Melissa Womer, con quien tuvo una hija, desde 1987 hasta 1995.