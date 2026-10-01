Messi amplió su imperio deportivo y compró al Eldense, de la Segunda División de España

El astro argentino se convirtió en el nuevo propietario del club español, recientemente ascendido, y suma una nueva institución a sus inversiones dentro del fútbol.

Hoy 22:45

Lionel Messi dio un nuevo paso en su faceta empresarial y se convirtió en el nuevo dueño del Club Deportivo Eldense, equipo que actualmente compite en la Segunda División de España.

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La institución confirmó oficialmente la operación a través de un comunicado, en el que destacó el inicio de una nueva etapa para el club.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, informó la entidad.

Con esta incorporación, el capitán argentino continúa ampliando su presencia en el mundo del fútbol más allá de su carrera como jugador.

Messi ya había avanzado anteriormente con otras inversiones deportivas, entre ellas Unió Esportiva Cornellà, de la quinta categoría española, además de su participación en Leones de Rosario, Deportivo LSM junto a Luis Suárez y Inter Miami, club del que es copropietario.

Un proyecto a largo plazo

Desde Eldense remarcaron que la llegada de Messi como propietario representa una apuesta de crecimiento sostenido.

“La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo”, señalaron.

El objetivo, según detallaron desde la institución, será impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club.

Fundado en 1921, Eldense buscará consolidarse en el fútbol profesional español y fortalecer su estructura en esta nueva etapa.

La operación todavía debe ser autorizada

La compra aún no quedó completamente formalizada, ya que la transacción se encuentra pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), tal como establece la legislación española.

Mientras tanto, el club transita su temporada en la Segunda División, donde ocupa actualmente el puesto 19 entre 22 equipos, con nueve puntos sobre 15 posibles.

De esta manera, Messi suma una nueva inversión vinculada al fútbol y continúa expandiendo su estructura empresarial dentro del deporte.