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La Municipalidad organiza una jornada de concientización del cuidado de los animales en homenaje a El Polaco Riemersma

Este encuentro, que contará con la participación de asociaciones proteccionistas y ecologistas, busca fortalecer el compromiso de la comunidad con el cuidado responsable de los animales y el ambiente.

Hoy 23:26

La Municipalidad de la Capital realizará una Jornada Homenaje a Eduardo “El Polaco” Groh Riemersma, destinada a honrar su memoria y legado mediante acciones de concientización sobre el cuidado y el bienestar de los animales.

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La jornada se realizará este viernes 2, a partir de las 18 horas, en el Parque Sur, y contará con diferentes actividades abiertas a la comunidad, entre ellas, turnos para castraciones y vacunaciones, desfile de mascotas, plantación de árboles y una feria de emprendedores.

Este encuentro, que contará con la participación de asociaciones proteccionistas y ecologistas, busca fortalecer el compromiso de la comunidad con el cuidado responsable de los animales y el ambiente.

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