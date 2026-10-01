Buscan ampliar áreas recreativas con instalación de más juegos infantiles

El personal de la Dirección Parques y Paseos lleva adelante la instalación de juegos y merenderos en diversas zonas del parque.

Hoy 23:43

La Dirección de Parques y Paseos de la Capital lleva adelante trabajos de instalación de nuevos juegos infantiles y merenderos en un sector adyacente de la Plaza del Bicentenario de la Autonomía Provincial, ubicada en el Parque Aguirre.



La intervención contempla la incorporación de equipamiento destinado especialmente a las familias y a los más pequeños, generando nuevos sectores para el encuentro, la recreación y el disfrute al aire libre.



Como parte de estos trabajos, también se llevarán a cabo la plantación de nuevos árboles y especies ornamentales, contribuyendo a fortalecer el patrimonio forestal y a embellecer el entorno de este importante espacio verde.



De esta manera, el sector comprendido entre el monumento al Cristo Redentor y la calle Salta continúa consolidándose como un espacio público de uso integral, que reúne distintas propuestas para la actividad física, la recreación y el encuentro comunitario.



A la ya existente cancha de básquet “Campeones del 68” y a los aparatos de gimnasia se suman ahora los nuevos juegos infantiles y merenderos, ampliando las posibilidades de uso y disfrute para vecinos de todas las edades.

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