La intendente de la Capital acompañó al vicegobernador Carlos Silva Neder y al jefe de Gabinete Víctor Araujo en una jornada dedicada a los adultos mayores en la ciudad de Fernández.
La intendente de la Capital, Norma Fuentes, participó del Festival Provincial “Aura Mayor Fernández 2026”, realizado en la ciudad de Fernández, donde se reunieron adultos mayores y delegaciones de distintas comunidades para compartir una jornada de encuentro y celebración.
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La actividad contó también con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y la intendente de Fernández, Gladys Iturre, entre otros funcionarios.
Fuentes asistió acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y participó de las distintas actividades previstas durante el festival, que tuvo como eje el reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y el aporte de los adultos mayores a la comunidad.
Durante el acto protocolar se realizó la Declaración de Interés Provincial por parte de la Honorable Cámara de Diputados, se dieron a conocer distintas notas de salutación y se concretó un reconocimiento a adultos mayores destacados.
La jornada reunió a representantes de diferentes comunidades en un espacio destinado a fortalecer los vínculos y poner en valor el rol de los adultos mayores dentro de la sociedad.