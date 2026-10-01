La intendente de la Capital acompañó al vicegobernador Carlos Silva Neder y al jefe de Gabinete Víctor Araujo en una jornada dedicada a los adultos mayores en la ciudad de Fernández.

Hoy 23:39

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, participó del Festival Provincial “Aura Mayor Fernández 2026”, realizado en la ciudad de Fernández, donde se reunieron adultos mayores y delegaciones de distintas comunidades para compartir una jornada de encuentro y celebración.

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La actividad contó también con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y la intendente de Fernández, Gladys Iturre, entre otros funcionarios.

Fuentes asistió acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y participó de las distintas actividades previstas durante el festival, que tuvo como eje el reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y el aporte de los adultos mayores a la comunidad.

Durante el acto protocolar se realizó la Declaración de Interés Provincial por parte de la Honorable Cámara de Diputados, se dieron a conocer distintas notas de salutación y se concretó un reconocimiento a adultos mayores destacados.

La jornada reunió a representantes de diferentes comunidades en un espacio destinado a fortalecer los vínculos y poner en valor el rol de los adultos mayores dentro de la sociedad.