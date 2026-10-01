Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2026 | 16º
X
Locales

Norma Fuentes participó del Festival Provincial “Aura Mayor Fernández 2026”

La intendente de la Capital acompañó al vicegobernador Carlos Silva Neder y al jefe de Gabinete Víctor Araujo en una jornada dedicada a los adultos mayores en la ciudad de Fernández.

Hoy 23:39
Aura Mayor Fernández

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, participó del Festival Provincial “Aura Mayor Fernández 2026”, realizado en la ciudad de Fernández, donde se reunieron adultos mayores y delegaciones de distintas comunidades para compartir una jornada de encuentro y celebración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad contó también con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y la intendente de Fernández, Gladys Iturre, entre otros funcionarios.

Fuentes asistió acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y participó de las distintas actividades previstas durante el festival, que tuvo como eje el reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y el aporte de los adultos mayores a la comunidad.

Durante el acto protocolar se realizó la Declaración de Interés Provincial por parte de la Honorable Cámara de Diputados, se dieron a conocer distintas notas de salutación y se concretó un reconocimiento a adultos mayores destacados.

La jornada reunió a representantes de diferentes comunidades en un espacio destinado a fortalecer los vínculos y poner en valor el rol de los adultos mayores dentro de la sociedad.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  2. 2. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. EN VIVO I Olímpico debuta ante Platense en el Vicente Rosales por la Liga Nacional
  4. 4. Sin Ronaldo, Portugal venció a Dinamarca por la Nations League
  5. 5. Investigan un millonario fraude informático al municipio de Garza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT