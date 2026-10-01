Platense venció a Estudiantes y jugará las semifinales de la Copa Argentina

El Calamar pegó sobre el final y le ganó 1 a 0 al Pincha en el estadio Norberto Tomaghello.

Hoy 23:20

Platense volvió a escribir una página importante de su historia. El equipo de Martín Palermo derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata y avanzó por primera vez a las semifinales de la Copa Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro fue cerrado y muy disputado, pero el Calamar encontró la diferencia en el complemento gracias a Lencina, quien ingresó desde el banco y aprovechó una floja salida de Fernando Muslera para marcar el único gol de la noche.

Con esta clasificación, Platense sigue prolongando un ciclo de grandes resultados después de haber conquistado el Torneo Apertura 2025 y de haber tenido este año su estreno en la Copa Libertadores, donde alcanzó los cuartos de final.

Un primer tiempo con pocas situaciones

Durante la primera mitad, Platense no necesitó dominar la posesión para ser el equipo que más se acercó al área rival.

Guido Mainero y Nicolás Retamar buscaron darle amplitud al ataque, mientras que Bautista Merlini se movió detrás de Bruno Sepúlveda.

El conjunto de Palermo apostó principalmente por las transiciones rápidas, ante un Estudiantes que tuvo dificultades para generar juego.

El Pincha no logró conectar con Guido Carrillo y cerró los primeros 45 minutos sin remates al arco.

Los cambios de Palermo dieron resultado

En el complemento, Estudiantes intentó adelantar líneas con los ingresos de Kociubinski y Cetré, y comenzó a generar algo más de peligro.

El equipo platense tuvo una oportunidad clara con un remate que obligó a Juan Cozzani a responder con seguridad.

Palermo también movió el banco y mandó a la cancha a Amarfil, Gauto y Zapiola, antes de apostar por Lencina en lugar de Sepúlveda.

La decisión fue determinante.

La jugada del gol comenzó con Gauto, continuó con un buen centro de Tomás Silva y terminó con Lencina anticipándose en el área para aprovechar una salida defectuosa de Muslera y establecer el 1-0.

Estudiantes no encontró reacción

Después del gol, Platense administró la ventaja con orden y sin replegarse demasiado.

El equipo de Alexander Medina no consiguió encontrar respuestas y volvió a mostrar dificultades ofensivas, luego de lo que había sido la derrota 3-1 ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, disputada días atrás en Santiago del Estero.

Con un mediocampo sólido, el buen trabajo de Martín Barrios y Pablo Ferreira y el aporte ofensivo de Merlini y Retamar, el Calamar logró sostener el resultado hasta el final.

Así, Platense eliminó a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

En semifinales, el equipo de Palermo enfrentará a Atlético Tucumán, con la ilusión de seguir haciendo historia.