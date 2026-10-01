Yonathan Cabral no seguirá en Mitre y rescinde su contrato

El defensor dejará el Aurinegro luego de poco más de dos meses en el club. Disputó 11 partidos desde su llegada en julio.

Hoy 21:33

Yonathan Cabral no continuará jugando en Mitre y por estas horas avanza con la rescisión de su contrato con la institución santiagueña.

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El marcador central había llegado al Aurinegro en julio y alcanzó a disputar 11 partidos con la camiseta del conjunto santiagueño.

De esta manera, Cabral pondrá fin a un breve ciclo en Mitre y quedará desvinculado una vez que se complete formalmente la rescisión contractual.