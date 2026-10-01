El Autódromo de Termas cerrará la temporada con el GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad

La actividad se desarrollará del 9 al 11 de octubre y reunirá a pilotos sudamericanos en una fecha clave para la definición de los campeonatos.

Hoy 22:02

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo se prepara para bajar el telón de la temporada 2026 con un fin de semana a pura velocidad.

Entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, el circuito santiagueño recibirá al GP3 Chile (CCV), que disputará la quinta fecha de su calendario, junto con el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), que afrontará su sexta jornada.

La cita reunirá a algunos de los mejores pilotos de Sudamérica, en un momento decisivo del año, cuando varias categorías comienzan a definir sus respectivos campeonatos.

El trazado de Termas de Río Hondo volverá a ser escenario de una propuesta internacional, con dos campeonatos compartiendo pista bajo la organización de GP3 Sports.

Durante las tres jornadas, el autódromo se convertirá en el epicentro del motociclismo regional, con máquinas de alta competencia y pilotos que buscarán sumar puntos importantes en la recta final de la temporada.

La presencia conjunta del GP3 Chile y el CAV promete un espectáculo de alto nivel, con velocidad, adrenalina y una nueva oportunidad para que Termas vuelva a recibir una competencia de carácter sudamericano.

Así, el tradicional circuito santiagueño cerrará su calendario 2026 con una cita que buscará reunir a los principales protagonistas del motociclismo de la región.