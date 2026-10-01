La Libertad Avanza presentó un proyecto para expulsar a Juan Grabois de Diputados tras los incidentes en comisión

El oficialismo pidió excluir al legislador de Unión por la Patria por “desorden de conducta”, luego de los fuertes cruces ocurridos durante un plenario que debatía un proyecto sobre Malvinas.

Hoy 21:40

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir al diputado nacional Juan Grabois de la Cámara de Diputados, luego de los insultos, discusiones y forcejeos registrados durante un plenario de comisiones realizado el pasado 30 de septiembre.

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La iniciativa fue firmada por la diputada Silvana Giudici y acompañada por el resto del bloque oficialista. El planteo apunta a apartar al legislador de Unión por la Patria por supuesto “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones y se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Ese artículo establece que cada Cámara puede, con el voto de dos tercios de sus integrantes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta o incluso excluirlo de su seno. De acuerdo con la composición actual de Diputados, el oficialismo necesitaría sumar apoyos de otros bloques para alcanzar esa mayoría especial.

El pedido surgió después de una reunión conjunta de comisiones en la que comenzó a tratarse el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas. Durante el encuentro se produjeron varios cruces entre Grabois y legisladores libertarios.

Uno de los episodios comenzó mientras la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, exponía sus diferencias con la iniciativa. En ese momento, el diputado santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, intervino desde su banca y posteriormente Grabois se acercó a confrontarlo. La situación derivó en un forcejeo entre ambos legisladores.

Más tarde también hubo intercambios verbales entre Grabois y otros integrantes del oficialismo, entre ellos Gerardo Huesen, Juliana Santillán y Carlos Zapata, quien presidía la Comisión de Defensa. La tensión llevó finalmente a la interrupción de la reunión.

Qué plantea el proyecto de La Libertad Avanza

En los fundamentos de la iniciativa, el bloque oficialista sostiene que la conducta atribuida a Grabois habría excedido los límites de la discusión política y afectado el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria.

“La Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”, sostiene el proyecto, que plantea la exclusión del diputado de la Cámara baja.

La presentación ahora deberá atravesar el trámite parlamentario correspondiente y, para que una eventual exclusión pueda concretarse, será necesario alcanzar el respaldo de dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados.