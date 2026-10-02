Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2026 | 16º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 2 de octubre: cielo mayormente nublado y una máxima de 26°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima será de 13°C. Se esperan ráfagas de hasta 50km/h.

Hoy 02:01

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. La mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado. El viento soplará del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la mañana, el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 20°C.

Durante la tarde, las condiciones seguirán iguales y se extenderán hasta la noche.

Aviso

Si habrá que tener precaución ya que se espera que desde la mañana y hasta la noche se den ráfagas de entre 42 a 50 km/h, por lo que habrá que tomar recaudos por los problemas que pueda ocasionar.

¿Cómo estará el sábado?

El sábado 3 de octubre tendrá temperaturas similares, con una mínima de 15°C y una máxima de 27°C, pero podrían darse lluvias aisladas durante la tarde según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Mojón: dos menores de 13 años terminaron en el CEPSI por choque entre motos
  2. 2. Barrio Centenario: un vecino resultó herido en pelea con un delincuente
  3. 3. Confirmaron que se hallaron 57 nuevas especies en la expedición a los cañones submarinos del Mar Argentino
  4. 4. Las motos mantuvieron fuerte crecimiento en septiembre
  5. 5. Boca busca estirar su gran momento ante Unión de Santa Fe en la Bombonera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT