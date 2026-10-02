El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 2 de octubre: cielo mayormente nublado y una máxima de 26°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima será de 13°C. Se esperan ráfagas de hasta 50km/h.

Hoy 02:01

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. La mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

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Durante la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado. El viento soplará del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la mañana, el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 20°C.

Durante la tarde, las condiciones seguirán iguales y se extenderán hasta la noche.

Aviso

Si habrá que tener precaución ya que se espera que desde la mañana y hasta la noche se den ráfagas de entre 42 a 50 km/h, por lo que habrá que tomar recaudos por los problemas que pueda ocasionar.

¿Cómo estará el sábado?

El sábado 3 de octubre tendrá temperaturas similares, con una mínima de 15°C y una máxima de 27°C, pero podrían darse lluvias aisladas durante la tarde según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.