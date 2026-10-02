Un joven incendia su motocicleta durante un control policial en Tucumán

Un joven de 27 años fue detenido tras incendiar su motocicleta durante un control policial en San Miguel de Tucumán, generando un riesgo para la seguridad pública.

Hoy 01:26

En un insólito incidente ocurrido en Barrio Sur, San Miguel de Tucumán, un joven de 27 años provocó un incendio en su propia motocicleta durante un control policial. Este evento tuvo lugar en un operativo realizado por el personal del I° Distrito Urbano de la Policía de Tucumán, que se encontraba llevando a cabo tareas de prevención en la zona céntrica.

El procedimiento policial se inició cuando los agentes interceptaron al motociclista y le solicitaron la documentación pertinente para circular. En lugar de cooperar, el joven reaccionó de forma agresiva, lo que llevó a un desenlace inesperado: decidió prender fuego a su motocicleta en plena vía pública, frente a los agentes del orden.

El incendio no solo afectó al vehículo, sino que también se desató en un área de considerable circulación de peatones y vehículos, lo que generó un grave riesgo para la seguridad de los transeúntes y comerciantes que se encontraban en las inmediaciones. La rápida reacción de los policías fue crucial para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara.

Tras el incidente, los efectivos policiales lograron detener al joven, quien fue trasladado a una dependencia policial para su procesamiento. La motocicleta incendiada quedó bajo resguardo en el lugar del suceso, donde se espera que especialistas de Criminalística realicen las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon el incendio.

Las imágenes del episodio comenzaron a circular en las redes sociales, mostrando el momento exacto en que las llamas devoraban el vehículo. Este tipo de comportamiento no solo pone en riesgo al individuo involucrado, sino también a la comunidad en general.

La investigación del caso ha sido asignada a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, donde el fiscal Rivadeneira ha dispuesto las medidas judiciales pertinentes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Este caso pone de relieve la importancia de seguir las disposiciones legales y colaborar con la autoridad en situaciones de control.