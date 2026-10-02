Cuatro miembros de banda reciben condena por asaltos en Perico

La Fiscalía de Perico condenó a cuatro integrantes de una banda por asaltos bancarios y robos entre agosto y octubre de 2025.

Hoy 02:17

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 9 de Perico y El Carmen ha logrado una importante condena en el ámbito de la seguridad pública, al sentenciar a cuatro integrantes de una banda delictiva responsables de múltiples salideras bancarias y robos a ciudadanos en la ciudad de Perico entre agosto y octubre de 2025. Cada uno de ellos ha sido condenado a 7 años de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas correspondientes.

La investigación fue liderada por el fiscal Luis Marcelo De Aparici, quien contó con el apoyo del ayudante fiscal Damián Caro y el secretario Oscar Vaccari. Este equipo trabajó de manera coordinada con la Brigada de Investigaciones de Perico, perteneciente a la Unidad Regional 6, realizando un exhaustivo trabajo de campo que incluyó relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad, informes de material fílmico y tareas de inteligencia.

Un hito en esta investigación fue el operativo cerrojo establecido tras el último hecho delictivo, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2025 después de una salidera bancaria. Gracias a este dispositivo, se lograron aprehender a tres de los delincuentes involucrados, mientras que el cuarto fue detenido días después bajo orden judicial.

En el procedimiento, intervinieron efectivos de la UR-6, grupos operativos de las Brigadas de Investigaciones de Perico y El Carmen, la División Policía Rural y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM). El 30 de septiembre de 2026, la jueza Felicia Barrios dictó las sentencias, homologando los acuerdos de juicio abreviado que se habían establecido con cada uno de los acusados.

El juicio abreviado es un mecanismo que permite resolver causas sin necesidad de un debate oral, siempre que exista un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. En este caso, los acusados aceptaron los hechos y su responsabilidad, lo que permitió un proceso más ágil y eficiente.

Además de las penas de prisión, la jueza ordenó el decomiso de bienes utilizados en los delitos, como una motocicleta tipo cross y un automóvil Renault Mégane. También dispuso la destrucción de tres armas de fuego, sus municiones y los teléfonos celulares incautados durante la investigación.

Gracias al operativo llevado a cabo tras el último asalto, se recuperó casi la totalidad del dinero sustraído, que asciende a unos $12 millones, así como una motocicleta de 190 cc que había sido robada en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Una vez que se cumplan las medidas judiciales correspondientes, el rodado será devuelto a su propietario por la Fiscalía.