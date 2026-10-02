Una docente denunció abusos sexuales contra una alumna y la investigación apunta a un tío

La maestra advirtió cambios de conducta en la niña y, tras dialogar con ella y con su madre, tomó conocimiento de un relato sobre presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido durante visitas a la casa de sus abuelos.

Hoy 07:57

Una docente de una escuela primaria denunció ante la Justicia un presunto caso de abuso sexual contra una alumna menor de edad, luego de advertir cambios significativos en la conducta de la niña y tomar conocimiento de un relato que involucraría a un familiar.

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La presentación fue realizada durante la jornada de ayer por la maestra ante efectivos de la Comisaría N° 15 de la Mujer y la Familia. El caso quedó en manos de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, que dispuso una serie de medidas para proteger a la menor y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con la denuncia, durante el último mes la docente había observado que la niña se mostraba aislada, desatenta y con un comportamiento diferente al habitual durante las clases. Ante esa situación, decidió conversar con ella para intentar determinar qué estaba ocurriendo.

En ese primer diálogo, la menor habría manifestado que era víctima de agresiones físicas por parte de su madre. A partir de ese relato, la docente solicitó mantener una reunión con la progenitora, quien habría reconocido la aplicación de castigos corporales.

Sin embargo, durante esa conversación surgió un dato de mayor gravedad. Según consta en la denuncia, la madre manifestó que su hija le había contado previamente sobre supuestos abusos sexuales, pero que no había realizado una denuncia penal.

La niña habría señalado a un familiar

Luego de la reunión, durante un recreo, la menor habría comenzado a llorar y relatado nuevamente ante la docente que era víctima de presuntos abusos sexuales reiterados durante sus visitas a la vivienda de sus abuelos.

Siempre de acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, la niña habría señalado a uno de sus tíos como el presunto autor de las agresiones.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades del establecimiento educativo activaron el protocolo correspondiente, labraron las actuaciones pertinentes y dieron intervención a los organismos judiciales competentes.

La Fiscalía que interviene en el caso dispuso medidas de protección para la menor, además de las diligencias necesarias para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos denunciados.

Entre las medidas previstas se encuentra la realización de una entrevista en Cámara Gesell, procedimiento destinado a recibir el testimonio de niños, niñas y adolescentes en condiciones especialmente adaptadas y evitar su exposición innecesaria durante el proceso judicial.

Asimismo, la Fiscalía deberá determinar la eventual responsabilidad que pudiera corresponder a la madre de la menor a partir de lo manifestado durante la investigación, incluyendo la posibilidad de que sea investigada por un eventual encubrimiento, cuestión que deberá ser analizada y acreditada judicialmente.

La causa se encuentra en una etapa inicial de investigación y, por tratarse de una menor de edad y de un delito contra la integridad sexual, se preservará la identidad de la víctima y cualquier otro dato que pueda permitir su identificación. Las acusaciones formuladas deberán ser corroboradas mediante las medidas probatorias dispuestas por la Justicia.