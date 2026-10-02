Robbie Williams volvió a la Argentina después de 20 años y emocionó a sus fans con una disculpa

El cantante británico inició una serie de tres conciertos en Buenos Aires y se refirió a las dos décadas que pasaron desde su última visita al país. “Fue mi culpa y lo siento”, expresó ante un estadio colmado.

Hoy 08:27

Robbie Williams volvió a presentarse en la Argentina después de 20 años y protagonizó un emotivo reencuentro con sus seguidores durante el primero de los tres conciertos previstos en el Arena de Buenos Aires.

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El artista británico llegó al país con su Britpop Tour, una propuesta con la que recorre algunos de los mayores éxitos de su carrera y también presenta canciones de su nuevo material. La primera presentación comenzó alrededor de las 21.30, con una importante puesta en escena, músicos, bailarinas y grandes pantallas.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó apenas comenzó el espectáculo, cuando Williams habló directamente con el público argentino y se refirió al largo período que transcurrió desde su anterior visita.

“Lamento mucho que pasaron 20 años. Fue mi culpa. Pasaron cosas... Es culpa mía y lo siento”, expresó el cantante, quien también hizo referencia a los problemas personales que atravesó durante esos años y aseguró que actualmente se encuentra bien.

El recital comenzó con “Let Me Entertain You” y continuó con canciones como “Rocket”, “Rock DJ”, “Strong” y “Pretty Face”. A lo largo de la noche, Williams combinó música, humor y constantes intercambios con sus fanáticos.

También hubo espacio para uno de los aspectos más personales de su vida. Antes de interpretar “Love My Life”, recordó cómo cambió su historia después de conocer a su esposa y formar una familia.

Durante otro tramo del show, las pantallas mostraron escenas de “Better Man”, la película inspirada en su vida, en la que el músico aparece representado como un mono.

Williams además dejó abierta la posibilidad de regresar al país mucho antes de que vuelvan a transcurrir otras dos décadas. Ante el pedido de sus seguidores, aseguró que podría volver dentro de dos años y hasta involucró, entre bromas, a su representante.

El repertorio también incluyó canciones como “Millennium”, “No Regrets”, “Come Undone”, “Kids”, “She’s the One” y “Feel”. Para el cierre quedó uno de sus mayores clásicos: “Angels”, que fue coreado por todo el estadio.

El cantante británico tiene previstas otras dos presentaciones en Buenos Aires, una este viernes y otra el domingo, completando así su esperado regreso a los escenarios argentinos.