Messi ya está en Argentina y comienza la cuenta regresiva para su despedida de la Selección

El capitán llegó este viernes a Rosario junto a su familia y en las próximas horas se sumará al plantel de Lionel Scaloni. El martes, ante Benín, jugará su último partido con la camiseta argentina en el Monumental.

Hoy 08:51

Lionel Messi ya está en Argentina. El capitán de la Selección argentina aterrizó este viernes por la mañana en su Rosario natal, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, y comenzó así la cuenta regresiva para una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque la Albiceleste todavía debe enfrentar este sábado a Burkina Faso, desde las 21 en el Monumental, todas las miradas ya están puestas en el último amistoso de esta fecha FIFA. El martes 6 de octubre, desde las 20, ante Benín, Messi tendrá su despedida del seleccionado en el estadio de River.

El arribo del capitán se produjo luego de su viaje desde Fort Lauderdale, aprovechando que este fin de semana no habrá actividad en la MLS. Después de descansar en Rosario, está previsto que se traslade a Buenos Aires para ponerse a disposición de Lionel Scaloni y trabajar junto al plantel en el predio de Ezeiza.

Messi no participará del amistoso ante Burkina Faso. De acuerdo con lo acordado previamente con Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, su participación está prevista únicamente para el encuentro frente a Benín.

Todavía resta conocer si el capitán estará presente en alguna actividad del plantel durante este viernes o sábado, pero la expectativa crece en torno a su regreso a la concentración argentina.

Una noche especial para Messi

El partido contra Benín tendrá un significado especial. Messi será titular, capitán y llevará la camiseta número 10 en una noche preparada para despedirlo después de más de dos décadas de historia con la Selección.

El rosarino llega además en un gran momento personal. Viene de marcar goles en cuatro partidos consecutivos, incluidos sus dos últimos tantos de tiro libre, y buscará cerrar su recorrido con la camiseta argentina en un escenario emblemático.

Para la ocasión, además, utilizará una edición especial de la camiseta de la Selección, que se sumará a los recuerdos de una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos inolvidables.

Después de tantos años, el Monumental será el escenario del último capítulo de Messi con la camiseta argentina. La cuenta regresiva ya comenzó.