Zamora valoró la Feria del Libro y alertó por el presente económico: “Habrá que trabajar mucho para revertirlo”

El senador nacional destacó la continuidad de la feria como una política cultural y, al analizar la situación del país, advirtió por la caída de la actividad, el cierre de industrias y el endeudamiento de las familias.

Hoy 09:23

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, el senador nacional Gerardo Zamora destacó la continuidad del evento pese al complejo contexto económico y remarcó la importancia de sostener la cultura como una política de Estado. La feria se desarrolla hasta el domingo 4 en el Fórum y el CCB, con una amplia programación cultural.

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Durante una entrevista con El Liberal, Zamora felicitó al gobernador Elías Suárez, a las áreas involucradas en la organización, a la Fundación El Libro y a los expositores que participan de esta edición.

“Puede haber problemas, lógicamente, que todos vivimos económicos, el Estado está sufriendo problemas graves, pero es importante que haya cuestiones que son políticas de Estado, como la cultura”, expresó.

En esa línea, consideró que la Feria del Libro mantiene una propuesta importante y valoró su continuidad a lo largo de los años.

“La Feria del Libro hoy vuelve a presentar una edición muy linda, con mucha carga cultural y, por supuesto, creo que eso es valorable”, sostuvo.

Zamora también hizo hincapié en la necesidad de fomentar la lectura desde edades tempranas y resumió esa mirada con una frase: “Un niño que puede leer un libro es un futuro mejor”.

Su mirada sobre la situación del país

Consultado sobre el escenario económico y social de la Argentina, Zamora planteó una visión crítica sobre el presente.

“Creo que no hay un buen presente, eso es cierto. Una caída de la actividad económica, cierre de industrias, caída del trabajo, endeudamiento de las familias argentinas”, manifestó.

Sin embargo, aseguró mantener expectativas sobre una recuperación y señaló que será necesario trabajar para revertir la situación.

“Yo siempre soy esperanzado en el futuro, que hay que construirlo”, afirmó. Y cerró: “Siempre tengo esperanza que el país se recupera y tendremos que trabajar en eso”.