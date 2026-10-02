Lucas Pérez analizó el debut de Olímpico en la Liga Nacional: “Esto recién empieza”

El base del Negro se refirió a la derrota ante Platense en el Vicente Rosales, destacó el trabajo del equipo durante la pretemporada y señaló las pérdidas y la baja efectividad como aspectos a corregir.

Hoy 09:47

Olímpico no pudo comenzar la nueva temporada de la Liga Nacional con una victoria y cayó ante Platense en el estadio Vicente Rosales. Tras el encuentro, el base Lucas Pérez analizó el rendimiento del equipo y pidió paciencia ante un plantel que todavía busca encontrar su mejor funcionamiento.

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El jugador remarcó que el equipo necesita sumar rodaje, especialmente porque se trata de un grupo nuevo y atravesó algunas dificultades durante la preparación. Además, señaló que varios jugadores tuvieron problemas físicos y recién están retomando su actividad.

“Falta rodaje, es un equipo nuevo. Tuvimos alguna complicación en la pretemporada, jugadores lesionados que recién vuelven. Tiempo, trabajo. Es un gran grupo que trabaja muy serio, así que con mucha ilusión. Es un pequeño traspié, esto recién empieza",comenzó analizando Pérez.

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"En un momento mostramos que, a pesar de que ellos sacaron diferencias, podíamos volver, podíamos retomar a partir de la defensa y de buenas decisiones", agregó.

"Las pérdidas son un punto clave. Tuvimos demasiadas pérdidas. Es un factor clave en el juego. También comenzamos el juego tirando un montón de tiros abiertos, solos, en donde fallamos. Tuvimos muy poco porcentaje, tanto de tres como de dos. Solamente dos jugadores anotaron más de tres puntos".

Luego sostuvo, "Confío en que el equipo va a mejorar, porque lo vi trabajar en pretemporada. Hay muchos jugadores que pueden anotar en estos rubros.Es tiempo de rodaje, dejar que bajen las ideas y las cosas para que esto fluya.”