Marco Morelli sorprendió en Japón y fue el más rápido de Moto3

El argentino marcó el mejor tiempo en la práctica de Moto3 en Motegi y avanzó directamente a la Q2. Valentín Perrone también tuvo una destacada actuación y terminó quinto.

Hoy 09:46

Marco Morelli protagonizó una de las grandes noticias del viernes en el Gran Premio de Japón de Moto3. El piloto argentino fue el más rápido en la práctica disputada en el Circuito Internacional de Motegi y quedó al frente de una tanda marcada por la paridad.

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Morelli registró un tiempo de 1:55.280 y superó al japonés Ryusei Yamanaka, quien terminó a apenas 16 milésimas. El argentino logró así quedarse con el primer puesto en una jornada en la que varios pilotos quedaron separados por diferencias mínimas.

La actuación albiceleste se completó con Valentín Perrone, quien también se metió entre los protagonistas de la jornada. El argentino finalizó quinto con un tiempo de 1:55.412, a 132 milésimas de su compatriota.

Con estos resultados, Morelli y Perrone avanzaron directamente a la Q2, donde buscarán conseguir una buena posición de partida para la carrera principal.

La clasificación será clave para ambos representantes argentinos, que buscarán mantener el protagonismo mostrado durante la primera jornada de actividad en Motegi.

Cuándo corren Morelli y Perrone

La carrera de Moto3 se disputará este sábado desde las 23 horas de Argentina en el Circuito Internacional de Motegi.

Los dos pilotos nacionales llegan a la definición del fin de semana después de haber quedado entre los cinco mejores de la práctica, con Morelli como gran protagonista al quedarse con el tiempo de referencia.

Además, el buen momento de la categoría se da en un contexto especial para el motociclismo argentino, ya que MotoGP volverá a Buenos Aires la próxima temporada para disputar el Gran Premio de la República Argentina durante el fin de semana del 9 de abril.

Así quedó el top 10 de Moto3 en Motegi