La mala noticia que recibió Franco Colapinto antes del GP de Bahréin

El argentino tendrá que realizar una carrera casi perfecta para sumar puntos con su Alpine.

Hoy 07:07

Franco Colapinto recibió una nueva complicación antes del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine fue sancionado con 10 posiciones en la grilla de largada por haber cambiado el motor de combustión interna de su unidad de potencia y superar el límite de cuatro permitidos durante la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta penalización se suma a las cinco posiciones que ya debía retroceder como consecuencia del accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. En aquella carrera, Colapinto se pasó en la frenada durante un relanzamiento y terminó chocando con su compañero de equipo, Pierre Gasly, y el británico Lando Norris, provocando el abandono de los tres.

Te recomendamos: Colapinto explicó la estrategia de Alpine tras las primeras prácticas: “Estamos enfocados en la carrera”

De esta manera, el argentino acumula una penalización de 15 puestos en la grilla, una situación que condicionará fuertemente su carrera del domingo.

Por ejemplo, si Colapinto consigue una clasificación destacada y termina séptimo en la qualy, deberá largar desde el 22° y último lugar debido a las sanciones acumuladas.

Te recomendamos: Franco Colapinto recibió una sanción en la primera práctica y terminó último en la segunda del GP de Bahréin

El panorama obliga al piloto de Alpine a tener un fin de semana prácticamente sin errores y a aprovechar cada oportunidad para avanzar posiciones durante la competencia.

La carrera está programada para el domingo a las 4 de la madrugada, mientras que previamente se disputará la clasificación.