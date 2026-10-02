Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana cubierto: clima fresco y chubascos a la vista para hoy Viernes 2 de octubre de 2026

Hoy, los termenses experimentarán un clima mayormente cubierto con temperaturas frescas. El pronóstico para los próximos días anticipa leves variaciones en las temperaturas y la posibilidad de chubascos.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta mayormente cubierto en el día de hoy, lo que marcará el ritmo de la jornada para los termenses. La temperatura actual es de 13.1 °C, con una sensación térmica de 11.7 °C, lo que sugiere que será un día fresco.

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La humedad en la región se encuentra en un 75%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Además, el viento sopla a 6.8 km/h desde el este-noreste, lo que añade un leve frescor a la temperatura.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 12.9 °C, mientras que la máxima podría llegar a los 26.3 °C. Este rango de temperaturas sugiere un cambio gradual hacia un clima más cálido en las horas centrales del día.

El sábado, el pronóstico se mantiene cubierto con una mínima de 17.9 °C y una máxima de 28.5 °C. Esto implica que los termenses disfrutarán de un día más cálido, aunque aún con el predominio de nubes en el cielo.

Sin embargo, el domingo traerá consigo un chubasco ligero, con temperaturas que oscilarán entre 16.5 °C de mínima y 22.2 °C de máxima. Este cambio en las condiciones climáticas podría traer algo de alivio ante el calor acumulado durante el fin de semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.