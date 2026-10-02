La inesperada teoría que vinculó a Messi con el escándalo de Cristiano Ronaldo en Portugal

Un exfutbolista colombiano sugirió que la despedida anunciada de Lionel Messi con la Selección argentina pudo haber influido en la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración portuguesa tras su conflicto con Jorge Jesus.

Hoy 08:20

El escándalo que sacude a la Selección de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración sumó en las últimas horas una hipótesis inesperada que tiene como protagonista a Lionel Messi.

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La teoría fue planteada por el exdelantero colombiano Víctor Hugo Aristizábal, quien consideró que la despedida que Messi prepara con la Selección argentina podría haber influido en la reacción del portugués.

“Tengo una teoría fuerte sobre eso. Messi se le adelantó y él no quiso seguir detrás”, sostuvo Aristizábal durante su participación en ESPN Colombia.

Según explicó, la histórica competencia entre ambos podría haberse trasladado incluso al momento de cerrar sus respectivas etapas con sus selecciones. “Ellos, para mí, competían hasta en eso”, agregó.

Messi tiene previsto disputar el próximo 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, el encuentro que marcará su despedida de la Selección argentina. Cristiano, en cambio, dejó la concentración portuguesa en medio de un fuerte enfrentamiento con el entrenador Jorge Jesus.

El conflicto que terminó con la salida de Cristiano

La polémica comenzó luego del triunfo de Portugal por 2-1 ante Noruega, partido en el que Cristiano Ronaldo calentó durante cerca de media hora pero finalmente no ingresó.

Horas después, Jorge Jesus explicó públicamente que había sido una decisión técnica y remarcó que ningún futbolista podía modificar sus determinaciones.

“Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. Ningún jugador me hará cambiar de opinión”, afirmó el técnico.

La respuesta de Cristiano llegó poco después. A través de un comunicado, confirmó que decidió abandonar la concentración de Portugal luego de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección”, expresó el delantero.

Según versiones difundidas posteriormente, Cristiano habría considerado que Jesus incumplió una promesa de aclarar públicamente la situación luego de una conversación privada entre ambos.

La comparación que llegó a la prensa europea

El diario español Mundo Deportivo también vinculó ambas situaciones y publicó una portada bajo el título “Cara o cruz”, contraponiendo el homenaje que recibirá Messi en Argentina con la salida de Ronaldo de la concentración portuguesa.

Mientras Messi se prepara para una despedida programada y rodeada de homenajes, Cristiano atraviesa uno de los momentos de mayor tensión de sus más de dos décadas defendiendo la camiseta de Portugal.

La teoría de Aristizábal, sin embargo, se mantiene en el terreno de la interpretación y no existe hasta el momento una confirmación de que la decisión de Ronaldo haya estado relacionada con Messi.