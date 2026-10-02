El Gobierno asegura que reunió apoyos para eliminar las PASO tras negociar con los gobernadores

Desde la Casa Rosada sostienen que el viaje de Javier Milei a París permitió acercar posiciones con varios mandatarios provinciales.

Hoy 08:30

El Gobierno nacional se muestra optimista sobre la posibilidad de avanzar con la eliminación de las PASO y considera que las negociaciones desplegadas durante el viaje oficial a París permitieron sumar apoyos entre los gobernadores.

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Según fuentes del oficialismo citadas por Infobae, la comitiva encabezada por Javier Milei e integrada por 13 mandatarios provinciales habría servido para recomponer el vínculo político y acercar posiciones de cara al debate de la reforma electoral. Sin embargo, varios de los gobernadores que participaron del viaje todavía no expresaron públicamente una definición sobre el proyecto.

Uno de los puntos centrales de las conversaciones habría sido una promesa de Karina Milei a los mandatarios provinciales: La Libertad Avanza no presentaría candidatos propios para competir contra los oficialismos locales en determinados distritos. Desde el espacio libertario consideran que ese gesto puede facilitar el respaldo a la eliminación de las primarias.

Las negociaciones también tuvieron un componente económico. Durante los encuentros participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras que desde el Ejecutivo destacaron el interés de las provincias en acceder a financiamiento internacional para obras y proyectos de infraestructura.

Entre los mandatarios que viajaron a Francia estuvieron Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Claudio Vidal, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Jorge Macri, además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Algunos gobernadores, como Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, ya habían expresado anteriormente posiciones favorables a una reforma política y volvieron a manifestarlas durante el viaje. En cambio, otros mandatarios todavía mantienen reserva sobre cómo votarán cuando el proyecto llegue al Congreso.

En el oficialismo incluso evalúan avanzar con la convocatoria a una sesión durante las próximas semanas, aunque el calendario legislativo aparece condicionado por otras iniciativas impulsadas por la oposición en la Cámara de Diputados.

La intención del Gobierno es que el debate sobre la reforma electoral pueda concretarse antes de que finalice octubre. El principal objetivo es eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, uno de los cambios políticos que la administración de Milei pretende impulsar antes del próximo año electoral.