¿Pueden River y Estudiantes sumar un título mundial ante la demanda en contra del Barcelona?

El Real Madrid continúa presentando documentación ante UEFA por el caso Negreira y pide que se le retiren los campeonatos obtenidos entre 2001 y 2018.

Hoy 06:26

El caso Negreira volvió a generar repercusión en el fútbol internacional y abrió una pregunta entre los hinchas de River y Estudiantes: ¿podrían ambos clubes sumar un título mundial si el Barcelona fuera sancionado por los campeonatos obtenidos durante el período investigado?

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El Real Madrid continúa presentando documentación ante la UEFA contra el Barcelona por los pagos realizados entre 2001 y 2018 a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España.

En su presentación, el club madrileño pidió la “reanudación del expediente disciplinario y la adopción de medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes” para proteger la integridad de las competiciones.

Entre las medidas reclamadas aparece la posibilidad de anular títulos obtenidos por el Barcelona durante ese período. Allí aparecen dos finales que involucran directamente a equipos argentinos: la que Estudiantes perdió ante Barcelona en el Mundial de Clubes 2009 y la que River cayó frente al conjunto catalán en 2015.

¿River y Estudiantes serían campeones si sancionan al Barcelona?

La respuesta, por ahora, es no. Aunque una eventual sanción pudiera afectar los títulos obtenidos por Barcelona, el subcampeón no recibe automáticamente el campeonato. La normativa de FIFA no establece que el segundo de una competencia pase a ser campeón en caso de que el ganador sea sancionado posteriormente por cuestiones administrativas.

Para que River o Estudiantes sean reconocidos como campeones de aquellas ediciones tendría que existir una resolución específica de los organismos correspondientes que dispusiera esa modificación.

Además, existe una diferencia entre las competencias europeas y el Mundial de Clubes. La UEFA podría intervenir sobre los títulos continentales que correspondan a su ámbito, pero la decisión sobre los Mundiales de Clubes es competencia de FIFA.

Por eso, incluso en el escenario de una eventual condena al Barcelona, no existe un mecanismo automático que convierta a los subcampeones en campeones.

Las finales que perdieron River y Estudiantes

Estudiantes disputó la final del Mundial de Clubes 2009 ante Barcelona en Abu Dhabi. El equipo dirigido por Alejandro Sabella estuvo muy cerca de quedarse con el título, pero cayó 2-1 en el tiempo suplementario.

Seis años después fue el turno de River, que enfrentó al Barcelona de Lionel Messi en la final del Mundial de Clubes 2015. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo perdió 3-0.

En ambos casos, los equipos argentinos terminaron como subcampeones y, bajo las reglas actuales, esa condición no les permite reclamar automáticamente el título si posteriormente se sanciona al campeón.

Un proceso que todavía puede extenderse

Además, el caso está lejos de tener una resolución definitiva. La investigación busca determinar el alcance de los pagos realizados por Barcelona a empresas vinculadas a Negreira y si tuvieron alguna influencia en cuestiones arbitrales.

Desde el club catalán sostienen que esos pagos correspondían a servicios de asesoramiento técnico, mientras que la investigación continúa analizando su naturaleza.

En caso de una eventual resolución desfavorable, Barcelona todavía tendría instancias de apelación, lo que podría prolongar el proceso durante un período considerable.

Por eso, pese a la repercusión que generó la presentación del Real Madrid y las especulaciones que aparecieron entre los hinchas, River y Estudiantes no están cerca de sumar automáticamente un nuevo título mundial. Para que eso ocurriera debería existir una decisión específica de los organismos competentes que modificara oficialmente el resultado de aquellas finales.