La AFA suspendió a jugadores de Estudiantes y Rosario Central por el escándalo en la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina tomó medidas tras los incidentes en el final del partido que se disputó en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 06:46

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó medidas contra Fabricio Iacovich, de Estudiantes de La Plata, y Agustín Sández, de Rosario Central, por los incidentes ocurridos durante el cierre de la final de la Supercopa Internacional, disputada en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ambos futbolistas fueron suspendidos de manera provisoria y recibieron un plazo de cinco días para presentar su defensa. El mismo período tendrá cada uno de los clubes para responder ante el organismo disciplinario.

La decisión fue comunicada en el boletín oficial del Tribunal de Disciplina y se fundamenta en los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario de la AFA.

Por qué fueron suspendidos Iacovich y Sández

Iacovich y Sández fueron los únicos dos futbolistas expulsados por el árbitro Darío Herrera durante el tumultuoso cierre del partido.

La situación se desencadenó después del tercer gol de Rosario Central, que sentenció el triunfo 3-1 sobre Estudiantes y desató una serie de enfrentamientos entre integrantes de ambos planteles.

Los incidentes comenzaron dentro del campo de juego y posteriormente se trasladaron hacia el túnel que conduce a los vestuarios del Estadio Único Madre de Ciudades.

Precisamente, el Tribunal también solicitó al delegado de la Liga Profesional de Fútbol que informe si presenció o recibió alguna denuncia relacionada con los incidentes que, según manifestó Herrera en su informe, se produjeron en la zona de vestuarios.

También quedaron bajo la lupa dirigentes de Estudiantes

El informe presentado por Darío Herrera después del partido también mencionó a integrantes de la dirigencia de Estudiantes.

El árbitro señaló a Juan Sebastián Verón, presidente del club; Marcos Angeleri, secretario deportivo; y Pascual Caiella, vicepresidente, por presuntos insultos y amenazas hacia la terna arbitral.

La final terminó así con un expediente disciplinario abierto que podría sumar nuevas medidas a partir de las defensas que presenten los futbolistas y los informes que reciba el Tribunal sobre lo ocurrido después del partido.