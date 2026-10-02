Con Boca como gran candidato al título: así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Argentina

Platense se clasificó en el el último encuentro de los cuartos de final tras eliminar sorpresivamente a Estudiantes.

Hoy 06:55

La Copa Argentina ya tiene definido su cuadro de semifinales. Luego del sorpresivo triunfo de Platense sobre Estudiantes en Florencio Varela, quedaron solamente cuatro equipos en carrera por el título: Boca, Banfield, Platense y Atlético Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta manera, restan apenas tres partidos para conocer al campeón de esta edición: las dos semifinales y la gran final.

Los primeros cruces de cuartos de final tuvieron desenlaces desde los doce pasos. Banfield eliminó a Deportivo Riestra y Atlético Tucumán hizo lo propio ante Independiente Rivadavia, después de que ambos encuentros terminaran 1-1 durante los 90 minutos.

Más de diez días después, Boca y Racing protagonizaron uno de los partidos más intensos de la competencia. La Academia llegó a tener una ventaja de dos goles, pero el Xeneize reaccionó y logró dar vuelta el marcador gracias a un hat-trick de Enner Valencia, para quedarse con el último boleto a las semifinales.

El último lugar disponible quedó en manos de Platense, que este jueves dio el golpe ante Estudiantes. El Calamar se impuso 1-0 en el estadio de Defensa y Justicia con un gol sobre el final y avanzó a la próxima instancia.

Así quedaron las semifinales

El cuadro quedó conformado de la siguiente manera:

Boca vs. Banfield

Platense vs. Atlético Tucumán

Los dos encuentros todavía no tienen fecha confirmada y la organización deberá definir cuándo se disputarán durante los próximos días.

La gran final de la Copa Argentina está prevista para el miércoles 4 de noviembre, aunque todavía resta conocer cuál será el estadio elegido para albergar el partido decisivo.

Con cuatro equipos en carrera, Boca, Banfield, Platense y Atlético Tucumán buscarán los dos lugares disponibles para la definición del certamen.