Crítica de "Sombra nómada"

Una mujer saharaui expulsada de España regresa a su tierra en una película que retrata las contradicciones de la identidad, la opresión y el deseo de libertad.

Hoy 07:41

Por Eulàlia Iglesias

Para Fotogramas

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Eimi Imanishi acude al rescate de una realidad, la del pueblo saharaui, siempre a punto de quedar olvidada en un cajón. Y la enfoca a través de Mariam, una mujer establecida en España que es expulsada del país y debe regresar a su tierra. De esta manera, Sombra nómada aborda la cuestión saharaui desde una experiencia cada vez más común entre las nuevas generaciones de comunidades oprimidas. La protagonista se siente comprometida con la causa de este territorio ocupado por Marruecos, pero ha proyectado sus horizontes de futuro más allá de sus fronteras. Mariam encarna por tanto las contradicciones de tantos jóvenes cuya identidad nacional no se adecúa a un ideal homogéneo.

El film ofrece así una panorámica compleja de la sociedad saharaui, en ningún momento reducida a su mera condición de víctima, hasta el punto de que la protagonista debe enfrentarse a las dinámicas patriarcales y racistas de su entorno más cercano. Sombra nómada encuentra su motor vital en este personaje complejo y lleno de energía, que no renuncia a evocar poéticas imágenes de libertad entre la aridez de la opresión.

Para profundizar en las poderosas complejidades de la identidad hispanosaharaui.