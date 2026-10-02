"Sabía que era el último esfuerzo": habló el piloto apuñalado del vuelo de Flydubai

Smit Machchhar, de nacionalidad india, charló por videollamada con el primer ministro de su país, Narenda Modi, y dio detalles del episodio.

Hoy 08:16

El piloto indio Smit Machchhar, herido en un presunto ataque de su copiloto a bordo de un vuelo entre Dubai y Tel Aviv, aseguró este viernes al primer ministro de India, Narendra Modi, que actuó para proteger a los pasajeros del avión. El comandante fue apuñalado en el vuelo de Flydubai FZ 1073 y logró abrir la puerta de la cabina para que se lo reduzca a su compañero -de nacionalidad omaní-, que presuntamente intentaba estrellar el avión en territorio israelí.

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“Estaba intentando salvar mi vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”, declaró Machchhar desde su cama de hospital, durante una llamada difundida por Modi en un video publicado en redes sociales. Allí se puede ver al comandante con una venda en la cabeza y con suministro de oxígeno.

El vuelo, un Boeing 737 MAX 8 operado por la compañía low cost (propiedad de Emirates) Flydubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles.

Machchhar, con 17 años de experiencia en la aviación, incluidos 11 como comandante, relató el momento en que se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud cuando yacía herido, lo que le llevó a realizar un último esfuerzo para evitar una catástrofe.

“Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba ahí mismo”, explicó. “Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron”, relató el piloto originario de Mumbai.

Luego afirmó que sus años de experiencia le permitieron comprender lo que estaba ocurriendo incluso mientras estaba herido. Las circunstancias de la confrontación siguen bajo investigación. Según las acusaciones, el copiloto atacó al comandante principal, lo que desencadenó una lucha por el control de la aeronave.

Los pasajeros ayudaron a desviar el avión de Flydubai para evitar que se estrellara, permitiendo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Modi afirmó que las acciones del piloto contribuyeron a salvar cientos de vidas y evitar “una gran tragedia”.

“Ante el peligro más grave y pese a estar gravemente herido, mostró un inmenso valor y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia”, escribió Modi en X. El primer ministro también elogió al capitán por demostrar “paciencia, presencia de ánimo y valentía”, y dijo que sus “acciones evitaron que ocurriera otro ataque como el 11 de septiembre”. Señaló que había hablado con los padres y la esposa de Machchhar y que el piloto estaba recibiendo tratamiento.

“El valor de Smit llena de orgullo a todos los indios”, agregó Modi.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había atribuido previamente a Machchhar y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe. Los pasajeros relataron que irrumpieron en la cabina y participaron en una lucha por el control del aparato después de que este se precipitara repentinamente, perdiendo cerca de 6000 metros de altitud en el lapso de un minuto, según el sitio especializado Flightradar24.

Se sabe poco públicamente sobre Machchhar, pero, según su perfil de Linkedin, trabaja para Flydubai desde hace cuatro años. Antes de incorporarse a la aerolínea, pasó 11 años en SpiceJet, una compañía india de bajo costo, donde se desempeñó como comandante sénior y capitán instructor de línea.

En una publicación en X, SpiceJet, elogió el “valor heroico” de Machchhar y sus “acciones desinteresadas”. “Eres un héroe para todos nosotros, capitán”, escribió la aerolínea.

Machchhar, que está casado y tiene dos hijos, se formó como piloto en Mainland Air, en la ciudad neozelandesa de Dunedin, durante 18 meses a partir de 2008.

El ataque desencadenó una importante operación de seguridad en Israel, y las autoridades desplegaron aviones de combate ante la posibilidad de un secuestro.

Netanyahu dijo que el agresor, un ciudadano omaní, fue arrestado en Arabia Saudita y el jueves fue trasladado a Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque y sigue la investigación.

Shota Musayev, un dentista y testigo, contó cómo el herido Machchhar logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes de que forcejearan con el copiloto. Musayev luego atendió a Machchhar.

“El pobre piloto rezaba todo el tiempo y estaba en contacto conmigo, y yo tenía miedo de que realmente lo perdiéramos”, contó.