“Se anuncian muchas inversiones, pero ¿cuándo empiezan? ¿O están esperando las elecciones?”

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su habitual columna para Radio Panorama, donde cuestionó la falta de precisiones sobre los plazos para la concreción de las inversiones anunciadas.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados analizó este viernes el escenario político y económico nacional durante su habitual columna en Radio Panorama, donde se refirió a las inversiones anunciadas, el posicionamiento de la oposición y las expectativas de cara al próximo escenario electoral.

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En ese marco, Granados puso el foco en los anuncios de nuevas inversiones y planteó interrogantes sobre los tiempos de concreción de los proyectos.

“Están anunciando muchas inversiones. Ahora... yo quiero que empiecen, digan cuándo. ¿O están esperando las elecciones?”, sostuvo.

El analista consideró que todavía falta un período importante para las próximas elecciones y cuestionó que los proyectos puedan quedar condicionados por el calendario electoral.

“Falta un año, es mucho, un absurdo”, afirmó.

Granados también se refirió a las declaraciones de Martín Lousteau, quien planteó la necesidad de que distintos sectores opositores se unieran frente al oficialismo. Al respecto, cuestionó la posibilidad de construir una coalición que reúna a dirigentes y espacios con posiciones económicas y políticas muy diferentes.

“¿Pero con qué proyecto económico vas a venir? ¿Con Miriam Bregman y con alguien del PRO? Es lo más ridículo que escuché en mucho tiempo”, expresó.

En esa línea, mencionó la posibilidad de una eventual convergencia entre sectores vinculados con Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, y sostuvo que actualmente no observa un plan económico alternativo claramente definido.

“Es cierto, no hay un plan económico alternativo que te diga: vamos por acá”, señaló.

Inversiones y escenario electoral

El analista también sostuvo que las provincias cordilleranas tienen interés en que el actual proceso de desarrollo vinculado a los recursos naturales tenga continuidad durante las próximas décadas.

“Las provincias cordilleranas quieren que esto siga 20 años más”, afirmó.

Finalmente, Granados hizo referencia a la seguridad del presidente Javier Milei y al temor existente en torno a posibles riesgos para su integridad. En ese contexto, mencionó una versión atribuida a medios de comunicación sobre una supuesta recomendación del Mossad vinculada con la seguridad en la Quinta de Olivos.

“Hay un dato de los medios: el que recomendó sacar a la gente de la Quinta de Olivos y poner a otra fue el Mossad”, manifestó.