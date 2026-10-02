Añatuya: desarticularon una banda y recuperaron numerosos objetos robados en el barrio San Cayetano

Hay cuatro detenidos y se secuestró una gran cantidad de bienes que serían producto de distintos hechos delictivos.

Hoy 09:03

Un importante operativo policial permitió desarticular una presunta banda delictiva que operaba en el barrio San Cayetano de Añatuya y recuperar una gran cantidad de objetos que serían producto de robos cometidos recientemente en distintos sectores de la ciudad.

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El procedimiento fue llevado adelante de manera simultánea por efectivos del área de Robos y Hurtos de la Comisaría 41ª, con la colaboración de personal de Prevención de la Departamental 13, quienes irrumpieron en un inmueble señalado durante la investigación como un presunto lugar de acopio de elementos sustraídos.

Al ingresar al lugar, los investigadores encontraron una importante cantidad y variedad de bienes, por lo que el predio habría funcionado como un centro de recepción y almacenamiento de objetos provenientes de distintos hechos delictivos.

Entre los elementos secuestrados se encuentran lavarropas, televisores, pavas eléctricas, ventiladores y parlantes, además de herramientas utilizadas en tareas de construcción y taller, como taladros, lijadoras, amoladoras y herramientas de mano.

También fueron recuperadas bicicletas de diferentes características y numerosas cubiertas para camiones y automóviles.

El listado incluye además garrafas, cámaras de seguridad, bachas, piletas, rollos de alambre, cañas de pescar, parrillas, mochilas, prendas de vestir y perfumes importados, entre otros objetos.

Cuatro detenidos

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas y quedaron alojadas en dependencias policiales a disposición de la Justicia interviniente.

Los sospechosos se encuentran vinculados, de manera preliminar, a una investigación por supuestos delitos contra la propiedad y asociación ilícita, aunque su situación procesal deberá ser definida por la Justicia a partir de las pruebas reunidas durante el procedimiento.

Mientras continúa el trabajo de los investigadores, se mantiene un perímetro de seguridad en el lugar y se profundiza el registro del inmueble, debido a que podrían aparecer nuevos elementos relacionados con la investigación.

Las autoridades prevén habilitar una instancia de reconocimiento de los objetos secuestrados para que personas que hayan sufrido robos recientemente puedan determinar si alguno de los bienes recuperados les pertenece.

La investigación busca establecer además el origen de cada uno de los elementos y determinar la eventual responsabilidad de los detenidos en los distintos hechos que son materia de investigación.