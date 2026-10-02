Grave denuncia en el barrio Belén: peleas, daños en viviendas y perros quemados

Residentes del sector aseguran que los disturbios son constantes y denuncian peleas, ladrillazos contra viviendas, daños en plantas y ataques contra animales. “Ya no se puede vivir en este barrio”, expresó una vecina.

Hoy 09:25

Vecinos del barrio Belén expresaron su preocupación por una serie de hechos de violencia y disturbios que, según denunciaron, se repiten de manera constante en distintos sectores de la zona.

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A través del WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama, residentes del barrio señalaron que las peleas y los episodios conflictivos se volvieron frecuentes y que la situación genera temor e incertidumbre entre quienes viven allí.

Una de las vecinas resumió el malestar con una frase contundente: “Ya no se puede vivir en este barrio”.

De acuerdo con los testimonios recibidos, entre los hechos denunciados se encuentran enfrentamientos en la vía pública, arrojo de ladrillos contra casas y techos y daños a plantas ubicadas en las veredas y frentes de las viviendas.

Los vecinos sostienen que este tipo de situaciones no serían aisladas, sino que se repetirían con frecuencia y alteran la tranquilidad cotidiana del sector.

Uno de los puntos más graves de la denuncia tiene que ver con ataques contra animales callejeros. Según relataron los residentes, también se habrían registrado episodios en los que perros que viven en la calle fueron quemados, una situación que generó indignación entre quienes dieron a conocer el reclamo.

A esto se suma la preocupación por los daños materiales. Los piedrazos y ladrillazos contra viviendas representan, según los vecinos, un riesgo no solo para las propiedades sino también para las personas que se encuentran dentro de las casas o circulan por el lugar.

El reclamo apunta principalmente a la necesidad de recuperar la tranquilidad en el barrio y evitar que los episodios continúen escalando.