Las Termas: empleados municipales denunciaron que trabajan y desayunan dentro de una morgue

Trabajadores de Servicios Públicos difundieron videos en los que exhiben las precarias condiciones laborales que atraviesan.

Hoy 09:56

Una grave denuncia generó preocupación en Las Termas de Río Hondo, luego de que se viralizaran videos realizados por empleados municipales del área de Servicios Públicos, quienes mostraron las condiciones en las que aseguran desarrollar diariamente sus tareas.

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En las imágenes, los trabajadores exhibieron el lugar utilizado para guardar carretillas, escobillones y otros elementos de trabajo, pero la situación llamó especialmente la atención porque se trataría de instalaciones pertenecientes a una morgue.

Según se observa en el material difundido, los empleados permanecen en sectores que anteriormente habrían sido utilizados para depositar cuerpos y donde todavía pueden verse elementos vinculados con la antigua función del lugar, entre ellos ataúdes abandonados.

Los trabajadores también expusieron la falta de herramientas en condiciones adecuadas. En el video pueden observarse carretillas y cepillos deteriorados o desarmados, mientras aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para realizar normalmente las tareas de limpieza y mantenimiento.

Otro de los puntos que generó mayor impacto es el espacio que utilizan durante sus descansos. Los empleados mostraron que, ante la falta de un lugar acondicionado, desayunan dentro de las mismas instalaciones de la morgue, incluso en uno de los sectores que habría sido utilizado anteriormente para conservar cuerpos.

Además, denunciaron que tres trabajadores habrían sufrido problemas de salud mientras desarrollaban sus actividades en esas condiciones.

El registro también muestra el baño disponible para el personal y diferentes dependencias del edificio, mientras los trabajadores remarcan la falta de un espacio específico y adecuado para permanecer antes o después de realizar sus tareas.

La difusión de las imágenes puso en evidencia una situación de extrema precariedad laboral y generó repercusión por las condiciones sanitarias y edilicias denunciadas por los empleados municipales de Las Termas de Río Hondo.