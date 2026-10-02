La Iglesia trazó un duro panorama antes de la llegada del Papa: pobreza, crisis y una Argentina “herida”

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva, advirtió que León XIV encontrará un país atravesado por la pobreza, la división y la intolerancia, aunque también destacó la capacidad de esfuerzo de la sociedad.

Hoy 10:13

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires y primado del país, Jorge García Cuerva, trazó un fuerte diagnóstico sobre la realidad social y política que encontrará el pontífice durante su visita.

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El religioso habló de una Argentina “herida”, marcada por años de crisis, profundas divisiones y una importante cantidad de personas atravesadas por la pobreza.

Según García Cuerva, la polarización y la denominada “grieta” continúan influyendo de manera directa en la convivencia cotidiana, en un contexto donde la descalificación y la intolerancia se volvieron parte del escenario social.

También puso el acento en la situación económica y social, al advertir que una gran cantidad de argentinos atraviesa dificultades desde hace años y que la pobreza sigue siendo uno de los principales desafíos del país.

Sin embargo, el arzobispo también resaltó otra cara de la realidad argentina: la de las personas que todos los días trabajan, sostienen a sus familias y continúan buscando salir adelante pese a las dificultades.

Las declaraciones se produjeron en la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que comenzará este sábado 3 de octubre desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y concluirá el domingo con la tradicional misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Este año, la peregrinación tendrá además un significado especial porque servirá como una instancia de preparación para la visita papal. El operativo contará con más de 20.000 voluntarios y con la coordinación entre la Iglesia y diferentes niveles del Estado.

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica durante la última jornada de su estadía.

En la Iglesia consideran que la llegada del pontífice tendrá un fuerte carácter pastoral y que dejará desafíos para la comunidad católica argentina, especialmente en un contexto atravesado por dificultades económicas, sociales y políticas.

La visita de León XIV se producirá así en un escenario que, según describió García Cuerva, combina una profunda crisis con una sociedad que continúa apostando al trabajo, la familia y el esfuerzo diario para salir adelante.