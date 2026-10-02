El emotivo video de la Selección para Messi antes de su despedida: las conmovedoras palabras de Scaloni y los jugadores

Varios futbolistas y el entrenador participaron de un video firmando una camiseta para el capitán, que se despedirá este martes ante Benín.

Hoy 10:06

La Selección argentina ya palpita una jornada histórica. Este martes, Lionel Messi disputará ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste en el Estadio Monumental, y en la previa el plantel le preparó un emotivo homenaje.

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Lionel Scaloni y varios de los futbolistas que compartieron el ciclo con Messi participaron de un video en el que firmaron una camiseta y le dedicaron unas palabras al capitán.

El entrenador fue uno de los primeros en expresarse y aseguró que está “eternamente agradecido” por haber formado parte del camino de Messi con la Selección. Además, definió su recorrido como una “historia maravillosa”. Scaloni dirigió al rosarino en 78 partidos y juntos conquistaron cuatro títulos.

También habló Cristian “Cuti” Romero, quien heredó la capitanía de Messi en esta nueva etapa. El defensor no ocultó su cariño por el delantero: “La verdad que lo amo, es una persona brillante”, expresó.

Por su parte, Lisandro Martínez habló en representación de sus compañeros y destacó el vínculo que construyeron con el máximo referente de la Selección. “Tenemos un amor impresionante por él y va a ser para toda la vida”, señaló.

Alexis Mac Allister también recordó con emoción su experiencia de compartir cancha con Messi y sostuvo que haber jugado junto al capitán fue “algo irrepetible”.

Otro de los mensajes llegó de Julián Álvarez, quien contó que Messi fue su ídolo desde chico y que también se convirtió en un ejemplo para su carrera. La Araña compartió 48 partidos con el capitán argentino y formó una dupla que dejó grandes momentos en la Selección.

Los jóvenes que empiezan a tomar la posta

El video también tuvo la participación de algunos de los futbolistas que forman parte de la renovación del plantel.

Nico Paz, uno de los nombres que aparece como candidato para llevar la camiseta número 10 en el futuro, destacó todo lo que pudo aprender de Messi y agradeció haber compartido el ciclo con él.

También dejó su mensaje Franco Mastantuono, quien reconoció que haber podido jugar junto al capitán fue un sueño cumplido.

En el video también participaron Emiliano “Dibu” Martínez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás Tagliafico, entre otros integrantes del plantel.

Ahora, la Selección tendrá primero un compromiso ante Burkina Faso, este sábado desde las 21 en el Monumental. Luego llegará la noche más esperada: el martes 6 de octubre, a las 20, Messi será titular ante Benín para cerrar su historia con la camiseta argentina después de más de dos décadas.

Será la última función del capitán en el estadio de River y el comienzo de una nueva etapa para la Selección.