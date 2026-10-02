Con brillantes actuaciones, Santiago del Estero subió al podio nacional en patinaje artístico

La provincia finalizó tercera en la clasificación general por delegaciones en la Copa Roberto Rodríguez, disputada en Miramar. Las representantes del Club Patín Belgrano lograron títulos, podios y varias posiciones dentro del Top 10.

Hoy 11:00

Santiago del Estero cerró una destacada participación en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico Copa Roberto Rodríguez con un lugar en el podio. La delegación provincial terminó en el tercer puesto de la clasificación general por provincias, en un certamen que reunió a representantes de todo el país.

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La competencia se desarrolló entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre en Miramar, provincia de Buenos Aires, con patinadoras distribuidas en siete regiones. En representación de Santiago del Estero, las deportistas del Club Patín Belgrano participaron en las disciplinas de Libre y Figuras Obligatorias y obtuvieron importantes resultados.

En Disciplina Libre, Isabella Olschinsky se consagró campeona argentina en Formativa 9 años, mientras que Estefanía Grillo Kozameh obtuvo el subcampeonato argentino en Formativa 13 años.

También se destacaron Angelina Camacho Macchiarola, quien terminó cuarta en C5.ª 12 años; Alfonsina Robles, novena en C5.ª 12 años; Lola Santillán Battan, quinta en C5.ª 13 años; y Luz Agostina Cano Ríos, séptima en C4.ª 11 años.

A su vez, tuvieron una participación destacada Paz Nebro Ferreyra, Elena Evangelina Yanulis y Luz Valentina Romano, quienes también integraron la representación santiagueña en el campeonato nacional.

En Figuras Obligatorias, Mariana Ledesma consiguió el tercer puesto en C4.ª Mayores, mientras que Paz Nebro Ferreyra finalizó novena en C4.ª 13 años.

Más allá de los resultados individuales, cada actuación significó un aporte para la delegación provincial. El esfuerzo conjunto permitió que Santiago del Estero finalizara tercero en la clasificación general por provincias, alcanzando así un lugar en el podio nacional.

Desde el Club Patín Belgrano destacaron que este resultado es consecuencia de meses de entrenamiento, dedicación y compromiso, además del acompañamiento de las familias y el trabajo de las entrenadoras y del equipo técnico.

De esta manera, las patinadoras santiagueñas cerraron una participación que dejó títulos nacionales, podios y múltiples actuaciones entre las mejores del país. Santiago del Estero volvió a quedar representado en lo más alto del patinaje artístico nacional.