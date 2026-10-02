Kate Beckinsale termina el rodaje de Twilight of the Dead, la última película de George A. Romero

La actriz encabeza el elenco de la película que completa la saga de muertos vivientes creada por el legendario director estadounidense. El rodaje acaba de finalizar y el filme se encuentra ahora en etapa de posproducción.

Hoy 11:39

Kate Beckinsale terminó el rodaje de Twilight of the Dead, la película que busca cerrar la emblemática saga de muertos vivientes creada por el cineasta George A. Romero.

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La actriz protagoniza la producción junto a Betty Gabriel en esta nueva entrega, que fue concebida a partir de una historia desarrollada por Romero antes de su muerte, en 2017.

El proyecto fue dirigido por Brad Anderson, conocido por películas como The Machinist y Session 9, a partir de un guion escrito por Paolo Zelati, Joe Knetter y Robert L. Lucas.

La historia transcurre en un mundo devastado por los muertos vivientes y presenta a un grupo de sobrevivientes que intenta encontrar una manera de reconstruir su vida mientras enfrenta una nueva amenaza.

El cierre de una saga histórica

Twilight of the Dead representa la continuación de una franquicia que comenzó en 1968 con Night of the Living Dead, película que revolucionó el cine de terror y contribuyó a establecer muchas de las características modernas del género zombi.

Kate Beckinsale

Romero dirigió posteriormente Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985), Land of the Dead (2005), Diary of the Dead (2007) y Survival of the Dead (2009).

Aunque el cineasta falleció antes de poder concretar esta última historia, el proyecto fue desarrollado a partir de sus ideas y con la participación de colaboradores cercanos a su obra.

Con el rodaje ya finalizado, la producción ingresó ahora en su etapa de posproducción. La fecha de estreno de Twilight of the Dead todavía no fue anunciada oficialmente.