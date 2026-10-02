Reconocieron a trabajadores viales por sus años de servicio en Santiago del Estero

El acto se realizó en el Consejo Provincial de Vialidad en el marco del Día del Camino y del Trabajador Vial. Participaron autoridades provinciales, representantes gremiales y empleados de distintas zonas viales.

Hoy 11:40

En el marco de la conmemoración por el Día del Camino y del Trabajador Vial, el Consejo Provincial de Vialidad (CPV) realizó un acto protocolar que reunió a autoridades provinciales, representantes sindicales y trabajadores del organismo.

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La ceremonia contó con la participación del vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, y del secretario de Obras, Servicios Públicos y Agua, Jorge Zuaín.

También estuvieron presentes el presidente interino del CPV, José Carranza, autoridades de Vialidad Provincial y representantes del Sindicato Vial Provincial de Santiago del Estero (SIVIPSE), entre ellos su secretario general, Roque Rojas, y el secretario gremial, Aldo Saavedra.

Del encuentro participaron además trabajadores de la Casa Central del Consejo Provincial de Vialidad y empleados pertenecientes a las distintas zonales viales de la provincia.

Durante el acto, Silva Neder saludó y felicitó a los trabajadores por su día, mientras que Jorge Zuaín destacó la tarea que el personal del organismo desarrolla diariamente en distintos puntos del territorio santiagueño.

A su turno, Roque Rojas puso en valor el trabajo cotidiano de los empleados de Vialidad Provincial y la importancia de esas tareas para el mantenimiento y sostenimiento de la red vial de Santiago del Estero.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de distinciones a trabajadores que cumplieron 25 y 40 años de servicio, como reconocimiento a su trayectoria dentro del organismo.

La actividad permitió además destacar el rol que cumplen los trabajadores viales en el mantenimiento de caminos y rutas provinciales y en la conectividad entre las distintas localidades de Santiago del Estero.