Tercer día de la Feria del Libro: literatura, IA, cómics y actividades hasta la noche

La 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro continúa este viernes con una extensa programación que incluye talleres, presentaciones, propuestas educativas, historietas, poesía e inteligencia artificial, con actividades previstas hasta las 23.

Hoy 11:37

La 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero puso en marcha este viernes su tercera jornada, con actividades desde la mañana y una programación que se extenderá hasta la noche en las distintas salas del Fórum Centro de Convenciones.

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Las propuestas comenzaron a las 9 con una muestra interactiva sobre el cuerpo humano, el espacio literario PixelAventura, la obra de títeres “Quijote a la cabeza” y la exhibición de cortometrajes ganadores de un concurso realizado en 2025.

Durante la mañana también se desarrollaron charlas y talleres sobre inteligencia emocional, educación inclusiva, lengua quichua, robótica, inteligencia artificial y escritura, además de distintas presentaciones de libros.

Entre las actividades previstas se encuentra la charla “Experiencias Educativas usando la IA y la Robótica en el Aula”, a cargo de Mariela Yolina Lescano, junto con el taller “De la Imprenta al Algoritmo... El Maestro-Prompt”, centrado en la automatización del gesto didáctico frente a la inteligencia artificial.

Cómics, historieta y nuevas tecnologías

La agenda de la tarde tendrá una fuerte presencia de propuestas vinculadas con el cómic y la historieta.

A las 15.30, Ariel Olivetti brindará la charla “La fábrica de cómic: proceso de la historieta desde el punto cero”, mientras que también habrá talleres de fanzine, dibujo y narrativa gráfica.

En paralelo, el filósofo Emmanuel Biset encabezará la conferencia “Escenarios futuros. Las humanidades frente a la IA”, una propuesta orientada a reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las humanidades.

A las 17, la agenda continuará con “El Aula Rediseñada: Metodologías Activas e Inteligencia Artificial para Despertar el Aprendizaje Significativo”, a cargo de Francisco Gálvez.

También habrá espacios dedicados a la producción audiovisual, la soberanía cultural, la lectura, la escritura y la formación docente.

Literatura, poesía y presentaciones hasta la noche

Desde las 18, la Feria del Libro continuará con mesas de lectura, recitales de poesía y nuevas presentaciones editoriales.

A las 20, Patricia Kolesnicov presentará “Un presidente que sea como un rey”, mientras que también se dará a conocer una edición ampliada de “Tradiciones santiagueñas”, de Agustín Chazarreta y María T. Ruiz de Chazarreta.

En el mismo horario, el escritor peruano Pablo Landeo Muñoz brindará una conferencia sobre literatura quechua en el siglo XXI, con eje en las nuevas formas narrativas y el lugar de la lengua quechua en la producción contemporánea.

Más tarde, a las 21, se realizará la charla “La Inteligencia Artificial no es un monstruo”, junto con nuevas presentaciones de libros y propuestas literarias.

La jornada continuará hasta las 23, con actividades distribuidas en distintas salas del Fórum. La Feria del Libro seguirá abierta hasta el domingo 4 de octubre, con entrada libre y gratuita.