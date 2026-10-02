La jugada de Alpine con Colapinto que sorprendió a todos antes del GP de Bahréin

El argentino recibió una dura penalización que lo obligará a largar desde el fondo, pero en la escudería explicaron que la decisión fue tomada pensando en darle una oportunidad durante la carrera.

Hoy 11:39

Franco Colapinto afrontará este domingo un Gran Premio de Bahréin diferente a los habituales. El piloto argentino partirá desde el fondo de la grilla debido a una penalización acumulada de 15 posiciones, aunque detrás de esta situación hay una decisión de Alpine que fue cuidadosamente planificada.

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El director general de la escudería, Steve Nielsen, explicó que el equipo decidió aprovechar esta fecha para realizar una modificación que tarde o temprano debía afrontar y que, según sus cálculos, podía generar un menor impacto en un circuito donde existen posibilidades de adelantamiento.

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Colapinto recibió 10 puestos de sanción por utilizar un quinto motor de combustión interna durante la temporada, superando el límite de cuatro unidades establecido por el reglamento. A esa penalización se sumaron los cinco lugares que arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán.

“Franco montó nuevos componentes de la unidad de potencia para esta prueba, lo que conlleva una penalización de 10 posiciones en la parrilla y se suma a la sanción de 5 puestos que recibió por el incidente del fin de semana pasado”, explicó Nielsen.

En Alpine consideraron que el circuito de Sepang podía ser un escenario conveniente para asumir el castigo, debido a sus características y a las posibilidades de adelantar durante la carrera.

“Consideramos que este circuito podría ser óptimo para adelantar, ofreciendo a Franco más oportunidades para remontar posiciones, tal como vimos en Monza cuando logró puntuar”, sostuvo el directivo.

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Una preparación diferente

La decisión también modificó el programa de trabajo de Colapinto durante las prácticas. Mientras Pierre Gasly tuvo un enfoque más orientado a buscar rendimiento a una vuelta, el argentino trabajó principalmente pensando en el domingo.

El piloto de Alpine giró con mayor carga de combustible y dedicó buena parte de las sesiones a analizar el comportamiento del auto y la degradación de los neumáticos.

Nielsen destacó el trabajo realizado por el argentino durante la jornada: “Hoy ha hecho un buen trabajo recopilando datos con mucha carga de combustible y ayudando a entender el comportamiento de los neumáticos, algo importante para el domingo”.

En la escudería también tuvieron en cuenta la situación del campeonato de constructores. Alpine pelea con Racing Bulls por el quinto puesto, aunque después del abandono de Colapinto en Bakú su rival consiguió ampliar la diferencia a 15 puntos.

Por eso, en el equipo francés entendieron que esta era una oportunidad para introducir el nuevo motor V6 de Mercedes, asumir ahora la penalización y contar con una unidad que pueda ser utilizada en las próximas carreras.

Colapinto, así, tendrá una tarea compleja: deberá remontar desde el fondo después de una clasificación condicionada por las sanciones. Pero Alpine confía en que la decisión tomada y los datos recopilados durante las prácticas puedan darle herramientas para avanzar posiciones durante la carrera.