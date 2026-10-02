Marcos Rojo volvió a faltar al entrenamiento de Racing y Estudiantes presentó una oferta para incorporarlo

El defensor presiona para salir y jugar las semifinales de la Copa Libertadores con su club de origen.

Hoy 11:50

La relación entre Marcos Rojo y Racing atraviesa un momento cada vez más tenso. El defensor volvió a faltar este viernes al entrenamiento y acumuló tres días consecutivos de ausencia, mientras espera que la dirigencia de la Academia acepte su salida para poder regresar a Estudiantes de La Plata.

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El conflicto comenzó a principios de semana, cuando Rojo mantuvo una reunión con el presidente Diego Milito y le manifestó su intención de dejar el club para sumarse al Pincha. El dirigente se negó a autorizar su salida y, desde entonces, el futbolista decidió no volver a entrenarse con el plantel.

Ahora, mientras crece la tensión entre las partes, Estudiantes realizó una oferta formal por el defensor. El director deportivo del club platense, Agustín Alayes, se comunicó con su par de Racing, Sebastián Saja, para acercar una propuesta por el futbolista.

El monto no trascendió oficialmente, aunque la oferta podría acercarse a un millón de dólares netos para Racing en caso de que se cumplan determinados objetivos. De todos modos, la propuesta no habría recibido inicialmente el visto bueno de Milito.

Racing no quiere desprenderse de Rojo

El discurso de la dirigencia de Racing sostiene que el defensor, de 36 años y con contrato hasta diciembre, continúa siendo un referente importante dentro del plantel, especialmente en una etapa decisiva del Torneo Clausura.

La Academia necesita pelear por un lugar en los playoffs y considera que la experiencia de Rojo puede ser importante para afrontar la recta final de la temporada.

Del otro lado, el futbolista entiende que está ante una de sus últimas oportunidades para disputar instancias decisivas de la Copa Libertadores. Por eso pretende regresar al club donde se formó y que actualmente se prepara para enfrentar a Flamengo en las semifinales.

Estudiantes necesita reforzar la defensa

El interés del Pincha tampoco responde únicamente a una cuestión sentimental. El equipo de La Plata afrontará la serie ante Flamengo con dos bajas importantes en la defensa.

Leandro González Pirez y Tomás Palacios están suspendidos y no podrán disputar el primer encuentro de las semifinales, por lo que el cuerpo técnico necesita sumar alternativas para conformar la última línea.

En ese escenario, Rojo aparece como una opción de experiencia para afrontar una instancia determinante del máximo torneo continental.

Mientras Estudiantes ya formalizó su propuesta, Racing deberá decidir ahora si acepta negociar la salida del defensor, en un conflicto que se profundizó con las reiteradas ausencias del futbolista a los entrenamientos.