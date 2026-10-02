Silva Neder encabezó el acto por el Día del Camino y destacó el rol fundamental del trabajador vial

El vicegobernador participó del acto central realizado en la sede del Consejo Provincial de Vialidad, donde destacó el trabajo de los empleados viales y el aporte del organismo a la conectividad y la atención de emergencias en toda la provincia.

Hoy 11:45

En la víspera de la conmemoración del Día del Camino y del Trabajador Vial, que se celebra el 5 de octubre, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó el acto central institucional en la sede del Consejo Provincial de Vialidad de Santiago del Estero.

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Durante el encuentro, el vicegobernador transmitió el saludo formal del gobernador de la provincia, Don Elías Miguel Suárez, y del senador nacional y exgobernador, Dr. Gerardo Zamora, y destacó el reconocimiento permanente a la “gran familia vial” por el trabajo que desarrolla diariamente en todo el territorio santiagueño.

Conectividad y solidaridad institucional

En su mensaje, Silva Neder estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuain; el jefe a cargo de la presidencia del Consejo Provincial de Vialidad, Ing. José Carranza; y el secretario general de Sivipse, Roque Rojas, entre otras autoridades.

El vicegobernador resaltó el valor estratégico del organismo y destacó que Vialidad cumple un papel fundamental para garantizar la conectividad de los 27 departamentos de la provincia, mediante el mantenimiento y la transitabilidad de rutas, puentes y caminos que permiten, entre otras actividades, el traslado de la producción local.

Asimismo, remarcó que el organismo constituye un articulador clave dentro de la administración pública provincial, especialmente ante situaciones de emergencia o necesidades de carácter social.

“Vialidad no solo se queda en reparar una ruta, hacer un nuevo camino o conservarlo, sino que pone al servicio de los otros estamentos de gobierno y de la comunidad su esfuerzo, compromiso y dedicación ante cualquier emergencia o necesidad social”, remarcó Silva Neder.

Finalmente, el vicegobernador renovó el compromiso del Gobierno provincial de continuar respaldando al sector y transmitió sus felicitaciones a todos los trabajadores viales en vísperas de su día.