Allanamientos en Añatuya terminaron con dos hombres detenidos y secuestro de droga, dinero y numerosos bienes

Los procedimientos se realizaron este viernes por la mañana en el barrio San Cayetano, en el marco de una causa por hurto. En uno de los domicilios también encontraron estupefacientes, una balanza digital y elementos vinculados al fraccionamiento.

Hoy 11:35

Un importante operativo policial se desplegó durante la mañana de este viernes 2 de octubre en el barrio San Cayetano de Añatuya, donde efectivos realizaron dos allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de una investigación por hurto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 7 de la mañana y estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 41, junto con personal de la Sección Robo y Hurto, la Comisaría Cuarta de la Mujer y la Familia y la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 13.

La medida había sido solicitada por el fiscal auxiliar Guillermo Farías y autorizada por la jueza Penal de Control y Garantías de Añatuya, Ana María González Ruiz, dentro del legajo fiscal en el que se investigan hechos de hurto con escalamiento y hurto simple.

Uno de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Pública sin número, en el barrio San Cayetano. Allí se encontraba César Antonio Miana, de 35 años, uno de los hombres vinculados a la investigación, junto con otras personas que fueron identificadas por los efectivos.

Durante la requisa, la Policía procedió al secuestro preventivo de una gran cantidad de elementos, cuya procedencia será materia de investigación.

Entre los objetos incautados había un lavarropas, un parlante, una bicicleta rodado 26, seis teléfonos celulares, una garrafa de 10 kilos, una freidora de aire, dos pares de zapatillas, una consola de DJ, herramientas, elementos de cocina y varias cañas de pescar.

También fueron secuestrados una cepilladora, una máquina de color dorado, una cámara de seguridad, perfumes, una pileta tipo Pelopincho, una parrilla, una mochila, un caloventor y un atornillador inalámbrico, entre otros elementos.

Sin embargo, durante el procedimiento los uniformados también detectaron sustancias y elementos que motivaron la intervención de personal de Drogas Peligrosas.

De acuerdo con el parte policial, fueron hallados cuatro envoltorios de nylon que contenían 1,15 gramos de cocaína, además de un cigarrillo de fabricación casera con marihuana.

Los efectivos también secuestraron una balanza digital, 40 envoltorios de nylon, una tijera y $115.500 en efectivo. Tanto las sustancias como los elementos vinculados a su presunto fraccionamiento quedaron bajo resguardo del personal especializado.

En el mismo domicilio fueron identificados José Ariel Presidente, Héctor Julián Salazar y Yonathan Exequiel Gómez, quienes fueron entrevistados e identificados y posteriormente continuaron en libertad, según lo dispuesto por la Fiscalía.

El segundo allanamiento se llevó adelante en otra vivienda señalada en la orden judicial, aunque en ese caso el procedimiento arrojó resultado negativo.

Tras finalizar las medidas, el fiscal Guillermo Farías dispuso que César Antonio Miana quedara detenido en relación con la causa por hurto.

Asimismo, se ordenó que César Ariel Gómez, alias “Barra”, quedara aprehendido por una causa vinculada a la Ley 23.737 de estupefacientes, a partir de los elementos encontrados durante el allanamiento.

La investigación continuará ahora con el análisis de los numerosos objetos secuestrados y las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer si guardan relación con los hechos que dieron origen a la causa.