Añatuya bajo un cielo cubierto: el clima para hoy Viernes 2 de octubre de 2026

Los añatuyenses experimentan un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 27 grados. El pronóstico para el fin de semana indica un clima similar.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se enfrentan a un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 12.5 °C que se siente como 10.2 °C debido a la humedad del 74%. El viento sopla a 11.9 km/h desde el este-noreste, añadiendo un ligero frescor al ambiente.

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De acuerdo a los pronósticos, para hoy se espera un día cubierto, con una temperatura mínima de 12.5 °C y una máxima que alcanzará los 27.1 °C. Esta combinación de temperaturas sugiere que el clima se mantendrá templado durante el día.

El sábado, los añatuyenses pueden prepararse para un día con condiciones similares, ya que se anticipa que la temperatura mínima suba a 18.8 °C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 31.8 °C. Esto sugiere un ligero aumento en las temperaturas, pero sin una mejora en la visibilidad del sol.

Para el domingo, el pronóstico continúa en la misma línea, indicando un día cubierto con una mínima de 14 °C y una máxima de 24.6 °C. Estos días nublados pueden ser ideales para quienes prefieren evitar el calor extremo.

En resumen, hoy viernes 2 de octubre de 2026, los añatuyenses experimentarán un clima cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 12.5 °C y 27.1 °C. El clima se mantendrá similar durante el fin de semana, con mínimas y máximas que irán de 18.8 °C a 31.8 °C el sábado y de 14 °C a 24.6 °C el domingo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.