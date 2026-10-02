Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2026 | 17º
X
Mundo

A horas de las elecciones en Brasil, una encuesta muestra a Lula cuatro puntos por encima de Flávio Bolsonaro

El último sondeo de Datafolha ubica al actual presidente con 42% de intención de voto total, frente al 38% del senador.

Hoy 07:48

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega con ventaja sobre Flávio Bolsonaro a las elecciones presidenciales de este domingo 4 de octubre, según la última encuesta difundida por Datafolha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el total de las intenciones de voto, que incluye blancos, nulos e indecisos, Lula alcanza el 42%, mientras que Flávio Bolsonaro obtiene el 38%. Ambos se ubican en el límite de la margen de error de dos puntos porcentuales.

Si se consideran solamente los votos válidos, es decir, sin contar blancos y nulos, el actual mandatario reúne 45%, frente al 40% del candidato del Partido Liberal.

Más atrás aparecen Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Renan Santos, todos con porcentajes de un dígito en el último relevamiento.

La encuesta fue realizada por Datafolha entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con una muestra nacional y un margen de error de dos puntos porcentuales. El relevamiento también mostró que una amplia mayoría de los electores asegura tener definida su decisión, aunque todavía existe un segmento que podría modificar su voto antes del domingo.

Qué puede pasar si hay segunda vuelta

Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese umbral, los dos más votados pasarán al balotaje previsto para el 25 de octubre.

En el escenario de una eventual segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, Datafolha registra 48% para el actual presidente y 45% para el senador, una diferencia que se encuentra dentro de la margen de error.

La elección brasileña llegará así a su primera vuelta con una disputa ajustada entre los dos principales candidatos y con la posibilidad de que la definición se extienda hasta fines de octubre.

TEMAS Brasil Lula da Silva Flávio Bolsonaro
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Mojón: dos menores de 13 años terminaron en el CEPSI por choque entre motos
  2. 2. Barrio Centenario: un vecino resultó herido en pelea con un delincuente
  3. 3. ¿Pueden River y Estudiantes sumar un título mundial ante la demanda en contra del Barcelona?
  4. 4. La mala noticia que recibió Franco Colapinto antes del GP de Bahréin
  5. 5. Una docente denunció abusos sexuales contra una alumna y la investigación apunta a un tío
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT